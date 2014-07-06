امروز زمان کلی گویی در امر به معروف نیست/ قانون عفاف و حجاب در کشور مظلوم است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز حجت الاسلام سید محسن محمودی در همایش دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات شهرستان ورامین با انتقاد از کلی گویی های موجود در زمینه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: متأسفانه کشور در موضوع امر به معروف و نهی از منکر دچار کلی گویی شده اما باید توجه داشت که کلی گویی در این زمینه فایده ندارد.

این مسئول افزود: امروز زمان کلی گویی در امر به معروف نیست بلکه باید مدیران دستگاه های مختلف و فعالان فرهنگی و دینی به صورت جزئی وارد مصادیق شده و این دو واجب الهی را مورد توجه قرار دهند.

قانون عفاف و حجاب در کشور مظلوم واقع شده است

وی ادامه داد: قانون عفاف و حجاب مدت هاست که در کشور به تصویب رسیده و همه مسئولان نیز در سخنان خود بر اجرای این قانون تأکید می کنند اما دولت های متعددی در کشور بر سر کار آمدند و این قانون عملیاتی نشده و مظلوم است، باید توجه داشت در حالیکه قانون عفاف و حجاب ضامن امنیت معنوی و روانی جامعه است نظارت جدی نیز در این زمینه وجود ندارد.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رسالت ادارات و شورای امر معروف و نهی از منکر نهادهای دولتی در موضوع مبارزه با آفات ماهواره بیان کرد: دشمن با سرمایه گذاری میلیاردی، هزاران شبکه ماهواره ای را برای سست کردن اعتقادات ملت ایران بویژه نسل جوان و نوجوان کشور راه اندازی کرده و از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذاری نمی کند.

این مسئول یادآور شد: دشمنان انقلاب اسلامی که متوجه شدند از راه جنگ سخت نمی توانند به نظام اسلامی ضربه بزنند، تهاجم نرم را در دستور کارخود قرار دادند و در این زمینه ماهواره و شبکه های ماهواره ای نقش مهمی را ایفا می کنند.

خطرات اسعتمال سیگار و مواد مخدر به مردم بازگو شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: شورای امر به معروف در ادارات وظیفه دارد تا علاوه بر پرسنل خود، مردم را نیز با آفات و خطرات ماهواره آشنا کنند و هشدارهای لازم را در این زمینه به خانواده ها بدهند.

وی با اشاره به سرمایه گذاری استکبار در زمینه مواد مخدر تأکید کرد: استکبار جهانی تلاش دارد تا زمینه گسترش مواد مخدر را در جوامع رو به پیشرفت به ویژه ایران اسلامی فراهم کند تا بدین وسیله روحیه استکبار ستیزی و ایستادگی ملت ایران را در هم بشکند.

کشور نیازمند عزم ملی برای صرفه جویی در مصرف آب است

محمودی متذکر شد: شورای امر به معروف در ادارات وظیفه دارد تا خطرات مواد مخدر بویژه دود سیگار و قلیان را به خانواده ها متذکر شده و در مقابل این تهاجم دشمن با آگاهی بخشی مداوم به مبارزه برخیزد.

این مسئول با اشاره به کاهش شدید منابع آبی در کشور و ضرورت صرفه جویی در مصرف آب عنوان کرد: هم اکنون به دلیل کمبود بارش و گرمای شدید هوا، با کمبود آب در کشور مواجه هستیم که باید همه دستگاه ها و ادارات به ویژه شورای امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه آگاهی بخشی لازم را داشته تا از هدر رفت آب جلوگیری شود.

وی با انتقاد از حجاب برخی کارمندان دولت که ضوابط اسلامی را رعایت نمی کنند، اظهار داشت: هیچ معنا و حقی وجود ندارد مبنی بر اینکه کارمندی که از حقوق بیت المال ارتزاق می کند، بدحجاب باشد به همین دلیل باید شورای امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه حساس تر از گذشته عمل کند.

مشکلات و موانع امر به معروف به ستاد احیا اطلاع رسانی شود

در ادامه این نشست سرهنگ اصغری نیز با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اظهار داشت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر یکی از نیازهای ضروری جامعه ماست و باید شورای امر به معروف در ادارات مشکلات و موانعی که در این مسیر می بییند را به ستاد احیای امر به معروف اطلاع دهند تا در این ستاد تصمیمات مقتضی گرفته شود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر انجام این دو واجب الهی تأکید دارند و همه مردم و مسئولان وظیفه دارند تا در این زمینه از پتانسیل و ظرفیت های خود استفاده کنند.

در ادامه نشست اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات ورامین با بیان دیدگاه های خود خواستار توجه بیشتر رسانه ملی به آموزه های دینی و اخلاقی، استفاده از ابزارهای هنری در زمینه امر به معروف، تهیه منشور امر به معروف و اعمال مدیرت جهادی برای احیای این دو واجب فراموش شده شدند.