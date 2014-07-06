جهاد کشاورزی بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی نظارت بیشتری داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد افشار نیا ظهر امروز در شورای نظارت بر دستگاه های اجرایی استان خوزستان که به منظور بررسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی در استان برگزار شد، عنوان کرد: زمین و خاک، منابع تغذیه برای مردم کشور هستند و ما باید از این نعمت الهی حراست و حفاظت کنیم.



وی با اشاره به افزایش روز افزون ضریب امنیت قضایی در بخش تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی در کشور افزود: ضریب امنیت این بخش در کشور 60 درصد است.



افشارنیا با بیان اینکه تنها یک درصد از خشکی های جهان در کشور ما واقع شده است، اظهار کرد: اراضی قابل کشت در کشور ما از این یک درصد حدود 15 تا 18 میلیون هکتار تخمین زده شده است.



وی با اشاره به اینکه 10 هزار هکتار زمین کشاورزی به صورت سالانه در کشور تغییر کاربری داده می شوند، گفت: قانون عدم چند قطعه شدن زمین های کشاورزی از زمان امپراطوری بناپارت در فرانسه اجرا می شد.



داستان عمومی و انقلاب اهواز تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما مالکان زمین های زراعی تصور می کنند که هر فعالیت و دخل و تصرفی را می توانند در زمین های زراعیشان انجام بدهند در صورتی که انجام هر فعالیتی در این زمین ها نیازمند قوانین خاصی است.



افشارنیا تصریح کرد: بر اساس قانون هر گونه تغییر کاربری غیر مجاز زمین های زراعی و باغی جرم محسوب می شود و دستگاه های قضایی استان با افراد متخلف برخورد خواهند کرد.



وی با تاکید به اینکه بر اساس ماده هشت قانون تغیر کاربری زمین های کشاورزی، ارائه هر گونه خدمات توسط دستگاه های خدمت رسان بدون کسب نظر کمیسیون مربوطه ممنوع است، گفت: در صورتی که دستگاه ها از این قوانین تخطی کنند با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت.



افشارنیا با اشاره به تبصره دوم قانون 10 تغییر کاربری زمینهای کشاورزی اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی باید بر روی روند تغییر کاربری زمین های زراعی و باغی در استان نظارت داشته باشد و در صورتی که با تخلفی روبه رو شد می تواند بنای مربوطه را قلع و قمع کند.



