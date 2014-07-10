

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آیین اختتامیه و اهداء جوایز جشنواره فیلم، عكس و فیلمنامه مفاهیم قرآنی در فرهنگ ایرانی اسلامی با حضور حجت‌الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی، رئیس نمایشگاه قران، حبیب ایل‌بیگی، مدیرعامل انجمن سینمای جوان و دبیر كمیته سینما از دریچه ماوراء؛ برزین ضرغامی، قائم مقام نمایشگاه قران و مدیركل اداره فرهنگ و ارشاد تهران، فیلمسازان و عكاسان عصر روز پنچشنبه؛ نوزدهم تیرماه سال جاری مصادف با (دوازدهم ماه مبارك رمضان) در سالن هویزه؛ مركز همایش‌های بین‌المللی باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.



در این مراسم برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره معرفی و جوایز آن‌ها اهدا خواهد شد.

جوایزی كه در اختتامیه جشنواره مفاهیم قرآنی در فرهنگ ایرانی و اسلامی به برگزیدگان اهدا خواهد به این شرح است:



جوایز بخش فیلم:



- مبلغ 000/000/ 30 ریال به بهترین كارگردانی فیلم داستانی .



- مبلغ 000/000/ 25 ریال به بهترین عامل فیلم داستانی ( فیلمنامه نویس، تصویربردار، تدوینگر، صدا )



- مبلغ 000/000/ 30 ریال به بهترین كارگردانی فیلم مستند.



- تندیس جشنواره و مبلغ 000/000/ 25 ریال به بهترین عامل فیلم مستند (تصویربردار،تدوینگر، صدا)



- مبلغ 000/000/ 30 ریال به بهترین كارگردانی فیلم تجربی.



- مبلغ 000/000 /30 ریال به بهترین كارگردانی پویا نمایی.



- مبلغ 000/000/ 30 ریال به بهترین كارگردانی فیلم 110 ثانیه ای.



- مبلغ 000/000/ 35 ریال به تهیه كننده و یا مجری طرح بهترین فیلم مستند.



- مبلغ 000/000/ 35 ریال به تهیه كننده و یا مجری طرح بهترین فیلم داستانی.



- دیپلم افتخار به بهترین سازمان حمایت كننده.



* هیات داوران می تواند حداكثر یك دیپلم افتخار تحت عنوان تقدیر هیات داوران اهدا كنند.





جوایز بخش عكس:



1. مبلغ 000/000/ 15ریال به عنوان نفر اول



2. مبلغ 000/000/ 13 ریال به عنوان نفر دوم



3. مبلغ 000/000/ 10ریال به عنوان نفر سوم



جوایز بخش فیلمنامه:



1. نفر اول 000/000/ 15 ریال



2. نفر دوم 000/000/ 11 ریال



3. نفر سوم 000/000/ 8 ریال





جشنواره مفاهیم قرآن كریم در فرهنگ ایرانی اسلامی در سه بخش فیلم، عكس و فیلمنامه به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با همكاری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 14 تیرماه جاری در نمایشگاه قرآن تهران آغاز شده است.