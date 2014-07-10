غافلگیری رژیم صهیونیستی از موشکهای دور برد حماس/ انهدام دو جنگنده در آسمان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام نظامی در ارتش رژیم صهیونیستی در گقتگو با شبکه هفت تلوزیون این رژیم اعلام کرد که حماس تاکنون توانسته دو فروند از جنگنده های رژیم صهیونیستی را با استفاده از موشکهای زمین به هوا منهدم کند.

وی در ادامه افزود: اطلاعات ما در خصوص موشکهای دور بردی که حماس در اختیار دارد بسیار محدود است.

این منبع امنیتی تأکید کرد که رژیم صهیونیستی از اصابت موشکهای دور برد حماس به حیفا و دیمونا بسیار غافلگیر و شگفت زده شده است.

وی گفت: اسرائیل عملیاتهای نظامی خود را علیه حماس در غزه ادامه می دهد و این عملیات مراحل متعددی دارد و در نهایت به حمله زمینی علیه غزه ختم می شود.