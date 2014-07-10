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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۴

غافلگیری رژیم صهیونیستی از موشکهای دور برد حماس/ انهدام دو جنگنده در آسمان غزه

غافلگیری رژیم صهیونیستی از موشکهای دور برد حماس/ انهدام دو جنگنده در آسمان غزه

یک منبع در ارتش رژیم صهیونیستی با تأکید بر غافلگیری این رژیم از شلیک موشکهای دور برد به اراضی اشغالی از سوی غزه اعلام کرد که اطلاعات رژیم اسرائیل در خصوص موشکهایی که حماس در اختیار دارد محدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام نظامی در ارتش رژیم صهیونیستی در گقتگو با شبکه هفت تلوزیون این رژیم اعلام کرد که حماس تاکنون توانسته دو فروند از جنگنده های رژیم صهیونیستی را با استفاده از موشکهای زمین به هوا منهدم کند.

 وی در ادامه افزود: اطلاعات ما در خصوص موشکهای دور بردی که حماس در اختیار دارد بسیار محدود است.

این منبع امنیتی تأکید کرد که رژیم صهیونیستی از اصابت موشکهای دور برد حماس به حیفا و دیمونا بسیار غافلگیر و شگفت زده شده است.

 وی گفت: اسرائیل عملیاتهای نظامی خود را علیه حماس در غزه ادامه می دهد و این عملیات مراحل متعددی دارد و در نهایت به حمله زمینی علیه غزه ختم می شود.

کد مطلب 2328897

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