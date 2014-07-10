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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۰۶

تاکید سران روسیه و آلمان و فرانسه برلزوم آتش بس در اوکراین

تاکید سران روسیه و آلمان و فرانسه برلزوم آتش بس در اوکراین

رهبران روسیه ، آلما و فرانسه درباره لزوم برقراری آتش بس در اوکراین به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، مسکو اعلام کرد رهبران روسیه، آلمان و فرانسه درباره لزوم آتش بس در اوکراین به توافق رسیدند.

بنا بر این گزارش، این توافق در یک گفتگوی تلفنی بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه حاصل شد و طرفین در خصوص ضرورت آتش بس جدید برای اوکراین و برگزاری نشست گروه تماس توافق کردند.

این در حالی است که والری بولوتوف، رهبر خودخوانده جمهوری مردمی لوهانسک امروز ادعا کرد که در درگیری ها در فرودگاه این شهر که در حال حاضر توسط نیروهای دولتی اوکراین کنترل می شود، 50 سرباز ارتش کشته شدند.

تاکنون آمار تلفات را منابع دولت اوکراین تایید نکرده اند.

کد مطلب 2329077

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