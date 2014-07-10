خشکسالی قابل پیشگیری است/ لزوم مطالعه مدیریت ریسک خشکسالی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت منابع آبی استان بوشهر اظهار داشت: منابع ابی استان بوشهر شامل 52 درصد از سفره‌های زیرزمینی و 40 درصد از منابع سطحی است که وابستگی بسیار زیادی به بارندگی دارد.

وی با اشاره به اینکه حجم برداشت اب استان بوشهر بیش از 930 میلیون متر مکعب است، ادامه داد: 490 میلیون متر مکعب مربوط به آب‌های زیرزمینی و 340 میلیون متر مکعب نیز مربوط به آب‌های سطحی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر به کاهش شدید منابع ابی استان بوشهر بر اثر خشکسالی‌های ایر اشاره کرد و افزود: آبهای سطحی استان بوشهر طی هشت سال اخیر بین 54 تا 80درصد کاهش یافته است و آب رودخانه های استان نیز 60 تا 80 درصد کاهش اورد داشته است.

کسری 150میلیون مترمکعب سفره آب زیرزمینی

وی با اشاره به کسری 150میلیون مترمکعب سفره آب زیرزمینی در استان بوشهر، تاکید کرد: برخی از دشت‌های استان بوشهر نیز ممنوعه هستند که آبهای زیرزمینی آنها به سنگ بستر رسیده است.

رجایی با اشاره به اینکه خشکسالی‌ها باعث افزایش افزایش سیلاب‌ها و افزایش حرارت می‌شود، بیان داشت: نقشه راهی در بخش مدیریت خشکسالی در استان نداریم و باید اقدامات مناسبی در این زمینه صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه خشکسالی قابل پیش‌بینی و پیشگیری است، تصریح کرد: باید مطالعه مدیریت ریسک خشکسالی در استان بوشهر برای مقابله با وقوع این پدیده صورت بگیرد تا شاهد کاهش مشکلات در این زمینه باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر ادامه داد: علم هواشناسی باید بهتر و بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و کشاورزان نیز بتوانند با تکیه بر این اصل اقدام به کشت محصولات کنند.

لزوم توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی منابع آبی در استان

وی به نقش بسیار مهم خط آبرسانی کوثر و سد رئیسعلی دلواری در تامین منابع اب شرب و آب کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: وجود سد رئیسعلی باعث شد تا شاهد افزایش برداشت گندم آبی در استان باشیم و در بخش دیم نیز به علت کمبود بارش‌ها شاهد کاهش برداشت بودیم.

رجایی خواستار تلاش برای توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی منابع آبی در استان شد و افزود: اجرای طرح‌های کوچک آبخیزداری و آبخوان‌داری نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت.

وی خواستار حرکت کشاورزان به سمت کشت‌های مکانیزه، کم آب بر و گلخانه‌ای شد و اظهار داشت: باید از شیوه‌های نوین کشاورزی و آبیاری استفاده شود تا شاهد افزایش بهره‌وری از منابع آبی و همچنین افزایش کیفیت و کمیت محصولات باشیم.