دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به عنوان شخصیت علمی هنوز کارهای علمی خود را ادامه می دهم و دانشجویان زیادی دارم که این کارها را دنبال می کنند.

وی افزود: گروهی از دانشجویان و همکاران من توانستند ایده های پژوهشی شان را تبدیل به محصول کنند که از آن جمله محصولات که مراحل تولید پایلوت و نیمه صنعتی را طی می کنند دو شرکت دانش بنیان هستند که به تولید محصولات نانو دارو با کاربرد درمان سرطان می پردازند.

دیناروند یاداور شد : این نانوداروها بر روی تومورهای جامد به کار می رود و تنها یک هدف نداشته و می تواند بر روی سرطان های متعدد بکار گرفته شود.

وی با بیان اینکه تجاری سازی و تبدیل به محصول کردن فعالیت علمی و تحقیقاتی کار سختی است، اظهار داشت: هنوز هیات علمی ها به اهمیت این موضوع واقف نشده اند. در حالی که با حمایت ستاد نانو و معاونت علمی مطمئن هستیم که نانوداروهایی که تولید ایران هستند وارد بازار می شوند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به حمایت از شرکت های دانش بنیان از تغییر شروط تاسیس شرکت داروسازی خبر داد و گفت: پیش از این شرط تاسیس شرکت داروسازی این بود که حتما پروانه تاسیس از وزارت صنعت معدن و تجارت را داشته باشد اما برای حمایت از شرکت های دانش بنیان این شرط برداشته شد و این گونه شرکتها برای اینکه از ما پروانه بگیرند نیازی به پروانه صنعتی ندارند چون در محیط کوچکی مثل مرکز رشد هم می توانند فرآورده های نوترکیب، نانو دارو و بیو دارو را تولید کنند.

وی افزود: بخشنامه دادیم که شرکت های دانش بنیان نیازی به ضوابط تاسیس کارخانه داروسازی ندارند. ضمن اینکه ضوابط تولید دارو بازنگری می شود تا شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری بتوانند بر اساس آن ضوابط کار کنند. این ضوابط با ضوابط تاسیس یک کارخانه داروسازی متفاوت است.

دیناروند تاکید کرد: این بازنگری کمک می کند که این شرکت ها از سازمان غذا و دارو پروانه ساخت بگیرند و تا پیش از ورود به مرحله کارخانه بتوانند کار تحقیقاتی و نیمه صنعتی خود را انجام دهند. ضمن اینکه ایمنی هم باید کنترل شود چرا که مردم به اعتماد ما داروها را مصرف می کنند و از نظر ایمنی و صحت باید کاملا رعایت کنند.