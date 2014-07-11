انتقاد صلیب سرخ از کم کاری عربستان در کمک های بشر دوستانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو، "پیتر مائورر" رئیس كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به دیدار دو روزه‌ خود از عربستان سعودی پایان داد. وی در این سفر با سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، معاون وزیر امور خارجه ونیز سایر مقامات رژیم آل سعوددیدار كرد. این اولین سفر مائورر به عربستان سعودی از زمان انتصابش به سمت ریاست سازمان در سال 2012 است.

مائورر در این رابطه گفت: مذاكرات ما حول محور خشونت‌های فزاینده در خاورمیانه مانند آنچه كه در سوریه، عراق، یمن، و سرزمین‌های اشغالی فلسطینی می گذرد ،دور می زد ما در مورد واكنش بشردوستانه‌ كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ سخن گفتیم و نیز تلاش‌ این سازمان برای ترویج احترام هر چه بیشتر به اصول بشردوستانه در زمان درگیری، با حمایت دولت‌هایی منطقه مورد تاکید قرار دادیم

به گفته وی وجوه اشتراک بسیاری بین اصول عقاید اسلامی و حقوق بین‌المللی بشردوستانه وجود دارد، و صلیب سرخ می‌خواهد با آموزش، تحقیق و گفتگو، هر چه بیش‌تر از این وجوه مشترک آگاهی پیدا كند. مائورر همچنین با شاهزاده فیصل بن عبدلله آل سعود رئیس هلال احمر عربستان ملاقات كرد.

وی اظهار داشت: ظرفیت بالایی برای افزایش همكاری بین كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر عربستان وجود دارد. ما علاقه داریم در حوزه‌های مختلف مانند تأمین مراقبت‌های درمانی در درگیری‌ها و تجمیع منابع به منظور پاسخگویی به بحران‌های بشردوستانه در سراسر جهان همكاری نزدیكی برقرار نماییم.

آقای مائورر در عین حال بحث چالش‌های بشردوستانه‌ پیش‌روی مردم جهان، به خصوص در خاورمیانه را در دیدار با ایاد امین مدنی دبیركل سازمان همكاری اسلامی، مطرح کرد. طرفین در مورد نقش مثبتی كه سازمان همكاری اسلامی می‌تواند در راستای تسهیل كار سازمان‌های بشردوستانه ایفا نماید تبادل نظر كردند.

كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در حال حاضر به شكلی فعال در حال ارائه‌ خدمات بشردوستانه در درگیری‌های عمده در سوریه، عراق، افغانستان، سودان جنوبی، یمن، جمهوری آفریقای مركزی و جمهوری دموكراتیک كنگو است. این سازمان همچنین در زمینه‌ حمایت از غیرنظامیان، مجروحان، كاركنان و تأسیسات درمانی و كسانی كه در رابطه با درگیری زندانی شده‌اند فعال بوده و این امر را ترویج می‌نماید.