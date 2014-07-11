اعلام آمادگی نیروهای مسلح برای برخورد با هنجارشکنان عرصه فرهنگ و اخلاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد کل نیروهای مسلح، این ستاد در بیانیه‌ای با تأکید بر ضرورت ایفای نقش دولت و نهادها و سازمان‌های مسئول در برابر با هنجارشکنی‌های اخلاقی و فرهنگی آمادگی خود را برای کمک و نقش‌‌آفرینی در این زمینه اعلام کرد.



در بخشی از این بیانیه آمده است: یکی از اهداف و راهبردهای نظام سلطه و جبهه دشمنان انقلاب اسلامی در عرصه جنگ نرم تضعیف اراده و تعهد دینی برای ترویج لاابالی‌گری و بی‌قیدی و گسترش بی‌بند و باری و نقض هنجارهای قانونی و شرعی در جامعه اسلامی ایران است.



این بیانیه می‌افزاید: در شرایطی که ایمان و باور مردم به ارزش‌های دینی و انقلابی و تعهد و تقید آنان به احکام و دستورات شرعی و التزام به بایدها و نبایدهای قانونی، جامعه ایران عزیز را به الگویی الهام‌بخش برای دیگر ملل و جوامع جهان تبدیل کرده است، توجه به تلاش جبهه معاندین نظام برای فروپاشی بنیان‌های فرهنگ دینی و جایگزینی فرهنگ مبتذل غربی از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.



در ادامه این بیانیه جریان‌سازی برای تهدید و تعرض به حریم عفاف و حجاب با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و راه‌‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی متعدد از برنامه‌های دشمن در راستای جنگ نرم و تهاجم فرهنگی علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران قلمداد و با اظهار گلایه از برخی کم‌توجهی‌ها به وصایای حضرت امام(ره) و توصیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌) در عرصه فرهنگ و صیانت از ارزش‌های دینی و اخلاقی تصریح شده است: شکی نیست که اگر از سوی آحاد جامعه به ویژه مسئولین و متولیان حوزه فرهنگی به تذکرات و هشدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، قتل‌عام فرهنگی، غارت فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جنگ نرم درک و احساس وظیفه‌ای فراگیر و جدی ایجاد می‌شد امروز شاهد ورود عده‌آی به مرز هنجارشکنی‌ةای فرهنگی و اخلاقی و گریز از قانون نمی‌شدیم.



این بیانیه با اشاره به درخواست اخیر رئیس قوه قضائیه برای ایفای وظایف قانونی نهادها و سازمان‌های مسئول در برابر هنجارشکنی‌های فرهنگی و تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک همت و همگرایی ملی در این عرصه آورده است: پیمایش مسیر «اعتدال» بر مبنای اسلام عزیز و آموزه‌ها و تعالیم پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) با نگاه هوشمندانه به نقشه‌ها و ترفندهای جبهه معاندین انقلاب و نظام اقتضا می‌کند همه دستگاه‌های دولتی و عمومی و نهادهای مردمی در راستای اهداف بلند اعتدال‌گرایی و عمل به احکام شرعی قانونی به میدان آمده و بکارگیری ظرفیت‌های درونی و نیز حمایت جدی از جریان‌های مومن عامل به بست فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را در برنامه‌های خود قرار داده و به وظایف خطیر قانونی‌شان در این عرصه عمل کنند.



در پایان این بیانیه با تأکید بر ضرورت اندیشیدن و اقدام پیرامون تدریس و تحقق یک راهبرد مشخص و پایدار و مبتنی بر آموزه‌های دینی و احکام و موازین شرعی و قانونی برای مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن و اعلام آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای نقش‌آفرینی در این عرصه آمده است: مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ویژه بخش‌های فرهنگی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با تأکید بر اینکه هنجارشکنی‌های فرهنگی از بسترهای تهدید و تضعیف امنیت ملی کشور به شمار می‌رود صیانت از ارزش‌های فرهنگی و دینی و برخورد با هنجارشکنان و مصادیق نقض هنجارهای قانونی و شرعی که در سخنان اخیر رئیس محترم قوه قضائیه مطرح شده است را وظیفه خود دانسته و ظرفیت‌های موجود خود را برای کمک در این راستا به کار خواهند گرفت.