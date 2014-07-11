تکلیف حریم شهر تاریخی شوش این هفته روشن می شود

فرهاد نظری به خبرنگار مهر گفت: "حریم شهر شوش در شورای حرائم آثار تاریخی مورد بررسی قرار گرفت ولی مشکلاتی داشت که باید برطرف می شد. این سند باید دوباره به تهران برگردد و ببینیم چه تفاوتی پیدا کرده است. با این حال صورت جلسه قبلی کمیته را نیز با خود به همراه دارد."

وی گفت:" اگر حریم 400 هکتاری پاسخگوی شهر تاریخی شوش نباشد، باید آن محدوده زیادتر شود اکنون باید صبر کنیم تا آخرین نسخه حریم شوش به تهران ارجاع داده شود تا دوباره در شورا مورد بررسی قرار گیرد."

قرار است این هفته حریم و عرصه شهر تاریخی شوش مشخص شود تا این شهر تاریخی برای ثبت جهانی سال 2015 مشکلی از این جهت نداشته باشد با این حال باستان شناسان و کارشناسان و مدیران فعلی میراث فرهنگی بر سر در نظر گرفتن عرصه و حریم 400 هکتاری برای این شهر اختلاف نظر دارند.

باستان شناسان معتقدند که پیش از این هیاتی از سوی پژوهشکده باستان شناسی در سال 87 به این نتیجه رسیده بود که باید برای شوش 1200 هکتار حریم در نظر گرفت چرا که این شهر دارای آثار تاریخی کشف نشده بسیاری است ولی با محدود کردن آن به 400 هکتار عملا این شهر را کوجک و کم اهمیت خواهیم کرد.

مدیران میراثی و شهری نیز بر این باورند که در نظر گرفتن 1200 هکتار حریم برای شوش، مسئولیت آنها را در حوزه مسائل شهری و حفاظتی از این شهر تاریخی بیشتر می کند.