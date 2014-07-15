هواي كردستان در شرايط ناسالم/ احتمال ورود گرد و غبار در هفته آينده

به گزارش خبرنگار مهر، بار ديگر و از اواخر روز دوشنبه موج جديدي از گرد و غبار وارد اين استان شد و از شب گذشته اين آلودگي شدت بيشتري گرفت و هم اكنون هواي استان در شرايط ناسالم قرار دارد.

مدير كل هواشناسي كردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعيت آلودگي هواي اين استان بيان كرد: موج جديد گرد و غبار از روز شنبه و يكشنبه در آسمان عراق شكل گرفت و متاسفانه امروز شاهد ورود بخشي از اين گرد و غبار به استان كردستان هستيم.

محمد طالب حيدري با اشاره به اينكه اين موج گرد و غبار امروز و فردا نيز وجود دارد، افزود: پيش بيني مي شود كه طي روزهاي آينده بار ديگر شاهد ورود پديده گرد و غبار به استان كردستان باشيم.

مدير كل هواشناسي استان كردستان يادآور شد: موج هاي جديد شكل گيري گرد و غبار در آسمان كشور عراق هم اكنون وجود دارد و به همين دليل احتمال ورود پديده جديد آلودگي هوا به آسمان كردستان وجود دارد.

وي گفت: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته و همچنين گزارش اداره كل محيط زيست استان هم اكنون شرايط آلودگي هواي كردستان در شرايط ناسالم قرار گرفته است.

وي به وضعيت گرماي هوا در استان كردستان اشاره كرد و يادآور شد: گرماي فعلي هواي استان كردستان كه از روز شنبه آغاز شده است كم و بيش تا پايان هفته جاري نيز ادامه دارد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان نيز امروز با انتشار اطلاعیه ایی هوای استان کردستان را از روز دوشنبه ناسالم دانست و اعلام کرد این وضعیت امروز سه شنبه هم ادامه دارد.

در این اطلاعیه میزان ذرات معلق در هوا بیشتر از استانداردهای زیست محیطی اعلام شده و هوای استان از نظر شاخص های کیفیت هوا ناسالم دانسته شده است.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه تاكيد شده است كه عموم مردم تحت تاثیر مخاطرات بهداشتی آلاینده ها قرار دارند اما افراد حساس نظیر بیماران قلبی، عروقی و ریوی علائم شدیدتری را نشان می دهند.