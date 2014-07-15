40 فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان اجرا می شود

پرویز ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تابستان سال جاری 40 نوع فعالیت در قالب های فرهنگی، هنری، علمی، ادبی و مذهبی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان همدان برگزار می شود.

وی در خصوص ایجاد کارگاه های موثر در پرورش فکری کودکان در این مرکز گفت: یکی از کارگاه های این مرکز، کارگاه داستان نویسی برای کودکان و نوجوانان است که با حضور مربی به خلق عناصر داستان می پردازند و با استفاده از محرک های تصویری و کاریکاتور که به ذهن آنها خطور می کند، داستان پردازی می کنند و در آخر داستان را مورد نقد و بررسی قرار می دهند.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با اشاره به برخی دیگر از رشته هایی که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان همدان در حال اجرا و آموزش به کودکان است، افزود: آموزش رشته هایی در قالب کارگاه آموزشی خلاق که نقاشی با استفاده از آبرنگ را به کودکان آموزش می دهد نیز به قدرت تفکر و تخیل و همچنین به ایجاد اعتماد به نفس در کودکان بسیار کمک می کند.

ابراهیمی به تعدادی از کلاس هایی که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستات همدان برگزار می شود، اشاره کرد و گفت: کلاس خوشنویسی، نمایش خلاق، نقاشی، طراحی، سرود و پویا نمایی از کلاس های فعال این مرکز است.

وی عنوان کرد: در کارگاه پویانمایی با استفاده از نرم افزارهای ساخت انیمیشن دو بعدی، کودکان بعد از 16 جلسه آشنایی و کار با این نرم افزارها این قابلیت را دارند که یک پروژه انیمیشنی را اجرا کنند.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان در رابطه با فعالیت های علمی این مرکز گفت: آموزش قسمت های مختلف بدن انسان از سوی مربی به کودکان با عنوان "شگفتی های بدن من" از دیگر برنامه های آموزشی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان همدان است.

ابراهیمی همچنین به کارگاه هنری سفال در این مرکز اشاره کرد و افزود: کار با سفال به دو صورت دستی و با چرخ است که در کار با دست، کودکان و نوجوانان با استفاده از گل سفال اقدام به ساخت اجسام نقش برجسته مانند گل و پرنده می کنند.

وی در خصوص برنامه کتابخوانی و ترویج آن در بین کودکان و نوجوانان گفت: یکی از فعالیت های انجام شده در این مرکز کتابخوانی پستی است که از طریق پست برای کودکان و نوجوانان روستایی که عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند کتاب ارسال می شود و پس از مطالعه مجددا از طریق پست، کتاب به این مرکز بازگردانیده می شود.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان ادامه داد: طرح کتابخانه سیار روستایی نیز از سوی کانون پرورش فکری کودکان انجام می گیرد که در این طرح مربیان به همراه کتابخانه سیار به روستاهای اطراف شهرستان می روند و فعالیت های فرهنگی هنری را در حضور کودکان و نوجوانان آن روستاها انجام می دهند.

وی در رابطه با برنامه های پیش رو در تابستان امسال به بزرگداشت مصطفی رحمان دوست اشاره کرد و گفت: جشن های مناسبتی با موضوع میلادهای ائمه اطهار (ع) نیز در این مرکز برگزار می شود.