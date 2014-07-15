مراسم شبهای قدر در بقاع متبرک خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم شب های قدر، با اشاره به این که ماه رمضان امسال نیز همانند سال های گذشته مراسم های ویژه شب های قدر در امامزاده های خراسان شمالی برگزار می شود، اظهار داشت: این مراسم ها در امامزاده ها و بقاع متبرک شاخص هر شهرستان با حضور روحانیان مبلغ و سخنرانان استانی برگزار خواهد شد.

وی با بیان این که در شب های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان همزمان با لیالی قدر حضور مردم مؤمن در امامزاده ها به صورت چشمگیری افزایش می یابد، افزود: در این شب ها در امامزاده های استان برنامه هایی چون اقامه نماز 100 رکعتی، دعای جوشن کبیر، سخنرانی و مداحی و قرآن بر سر گرفتن برگزار می شود.

به گفته حجت الاسلام سهرابی محوری ترین مراسم شب های قدر در حرم مطهر حضرت سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد، برادر گرامی امام رضا(ع) برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و همزمان با نخستین شب از لیالی قدر سخنران این برنامه در حرم حضرت سیدعباس(ع) حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی، قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد خواهد بود.

این مسؤول گفت: همچنین در شب بیست و یکم ماه رمضان همزمان با دومین شب از لیالی با برکت قدر مراسم شب زنده داری با حضور و سخنرانی حجت الاسلام محمدحسن زمانی از اساتید حوزه علمیه قم در محل حرم مطهر حضرت سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد، برادر گرامی امام رضا(ع) برگزار می شود.

به گفته حجت الاسلام سهرابی همچنین سخنران شب بیست و سوم ماه رمضان و سومین شب از لیالی قدر در حرم حضرت سیدعباس(ع) بجنورد نیز حجت الاسلام احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی اظهار داشت: برنامه های ویژه شب های قدر در امامزادگان و بقاع متبرک شاخص استان در لیالی قدر از ساعت 21 الی دو بامداد روز بعد برگزار می شود.