آلومینیوم در چارچوب قانون تیمداری کند/ نظر استاندار در مورد تیم شهرداری

جاسم جادری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تیمداری آلومینیوم هرمزگان و مشکلات این تیم گفت: اطلاعی از نحوه مدیریت این تیم طی سالهای گذشته ندارم ولی اگر نحوه مدیریت صحیح بود هیچگاه با دیوان محاسبات به مشکل نمی خوردند.

وی عنوان کرد: وظیفه اصلی مجتمع آلومینیوم تولید است و در کنار آن هم می تواند به تیمداری و هزینه کرد در ورزش بپردازد ولی نباید تیمداری مشکل و خللیدر روند تولید و مدیریت مجتمع ایجاد کند.

استاندار هرمزگان در پاسخ به این سئوال مهر که "نظر شما با تیمداری در شهراری بندرعباس چیست"، بیان کرد: در مورد تیمداری در شهرداری بستگی به نظر اعضای شورای شهر دارد و دخالتی در این امور ندارم.

وی اظهارداشت: با ورزش و تیمداری مخالف نیستم ولی با حرکت های خلاف قانون و هزینه کردهای خارج از ضوابط مخالف هستم. نباید تیمداری در استان بگونه ای باشد که سازمان دیوان محاسبات مجبور به دخالت و دادن تذکرات و اخطارهای قانونی شود و مشکلاتی را برای مجموعه های مدیریتی این سازمانها بوجود بیاورد.