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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۴

حاج دایی:

استان مرکزی در جذب مشارکت های مردمی پنجمین استان کشور/سامانه هوشمند صدقه راه اندازی شد

استان مرکزی در جذب مشارکت های مردمی پنجمین استان کشور/سامانه هوشمند صدقه راه اندازی شد

اراک- خبرگزاری مهر: معاون مشارکت های مردمی، اشتغال و مراکز غیردولتی بهزیستی استان مرکزی گفت: استان مرکزی در جذب مشارکت های مردمی پنجمین استان کشور شناخته شد.

احمد حاج دایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای جلب و جذب مشارکت های مردمی طرح ها و برنامه های مختلف در استان اجرا می شود افزود: طرح اطعام و ضیافت الهی همزمان با ماه مبارک رمضان در استان اجرا می شود.

وی گفت: این طرح در تمامی مراکز نگهداری معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن با کمک خیرین و نیکوکاران هر شب در یک شهرستان برگزار می شود.

معاون مشارکت های مردمی، اشتغال و مراکز غیردولتی بهزیستی استان همچنین از اجرای طرح شکرانه سلامت و طرح حامی در استان خبردادو گفت: در طرح شکرانه سلامت چهار رقم سمت حقوق کارمندان دولت و همچنین کارخانجات به مددجویان بهزیستی تخصیص یافته است.

در طرح حامی هم به 500 نفر از ایتام زیر پوشش بهزیستی ماهانه توسط خیرین کمک می شود.

راه اندازی سامانه هوشمند صدقه در استان

حاج دایی به راه اندازی سامانه هوشمند صدقه در استان هم اشاره کرد و گفت: استان مرکزی اولین استانی است که این سامانه در آن راه اندازی شد و خیرین می توانند صدقه خودشان را با 7728 به بهزیستی ارسال کنند.

وی  افزود: معلولین ذهنی، جسمی، حرکتی، نابینایان و ناشنوایان گروه های هدف سازمان بهزیستی هستند که این سازمان به تنهایی قادر نیست که نیازهای این عزیزان را برطرف کند و خواستار کمک خیرین و نیکوکاران شد.

وی در ادامه  گفت : تاکنون 796 واحد مسکونی به مددجویان بهزیتی استان واگذار شده  و هزار و 500 واحد دیگر نیز در حال احداث است.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 760 شغل برای مددجویان بهزیستی استان ایجاد شد.
 

کد مطلب 2332215

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