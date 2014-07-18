اشتباه در مسیر فرهنگ، توبه ندارد/ دستگاه قضایی قانون را بدون تحقیر و توهین اجرا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به سالروز شهادت امام علی(ع)، اظهار داشت: امام علی(ع) خروجی بسیار زیبای مکتب وحی بود و در واقع امام اول شیعیان عصاره و چکیده دین مبین اسلام به شمار می رود.

وی با بیان این که امام علی(ع) در همه زمان ها برای همه مردم الگو است، اضافه کرد: اگر دنیا عدالت علی(ع) را الگوی خود قرار می داد امروز شرایط دنیا به گونه ای دیگر بود.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در ادامه به شب های قدر پرداخت و با تأکید بر استفاده حداکثری از این فرصت ها، افزود: بر اساس آموزه های اسلامی شب زنده داری و احیا خالصانه در لیالی قدر گناهان ما را می بخشد حتی اگر شمار گناهان ما به اندازه ستاره های آسمان باشند.

حجت الاسلام یعقوبی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی با اشاره به رهنمون های مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت در زمینه مسائل فرهنگی، با بیان این که فرهنگ همواره یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری بوده است، اضافه کرد: بنا به فرموده رهبری اشتباه در مقوله فرهنگ به راحتی قابل جبران نیست و به همین دلیل باید مدیران و متولیان فرهنگی کشور در این زمینه دقت کافی را داشته باشند.

وی با بیان این که در مسیر فرهنگ اشتباه توبه نداشته و جبران پذیر نیست، تصریح کرد: هویت جامعه ما فرهنگ دینی و سبک زندگی اسلامی بوده و به همین دلیل نیز هر کس در هر اندازه که توان دارد باید برای ارتقای فرهنگ دینی و اسلامی در جامعه تلاش کند و در این زمینه مسؤولیت از هیچ فردی ساقط نمی شود.

خطیب نماز جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات رهبری در زمینه جلوگیری از نابودی اراضی کشاورزی و تغییر کاربری این اراضی، اضافه کرد: نابودی زمین های کشاورزی یک خسارت غیرقابل جبران است و باید این پدیده متوقف شود.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به اجرای طرح تخریب خانه باغ های غیرمجاز در خراسان شمالی که در روزهای اخیر از سوی دستگاه قضایی استان آغاز شده، گفت: مسؤولان قضایی خراسان شمالی سعی کنند در اجرای این طرح قانون را اجرا کرده و توجه کنند که با اجرای آن خسارت و ضربه ای به دستاوردهای کشاورزی وارد نشود.

وی از مسؤولان قضایی خراسان شمالی خواست تا در این زمینه قانون را بدون تحقیر و توهین اجرا کنند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهاجم دوباره رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار مسلمانان بی گناه فلسطینی، ضمن محکوم کردن این جنایت ها، از مردم خواست تا در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان(روز قدس) با حضور گسترده در راهپیمایی و تظاهرات این روز، فریاد خشم و انزجار خود از این جنایت ها را به گوش جهانیان برسانند.