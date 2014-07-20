به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز یکشنبه 29 تیرماه در حاشیه بازدید از کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاسخ به سئوالی در مورد علت طولانی شدن پروسه اعلام وصول علی رغم تسریع در صدور مجوز به کتابهای ناشران، گفت: من چندی قبل بازدید مفصلی از اداره کتاب و همچنین معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد داشتم و آن طور که دوستان این مجموعه می گفتند پاسخ درخواست ها برای اخذ مجوز حداکثر تا یک ماه داده می شود.

وی این مدت را زمانی معقول دانست و گفت: گشایش های بسیار خوبی در حوزه مجوز کتاب ایجاد شده است.

وزیر ارشاد همچنین از تسهیل در فرآیند صدور مجوز تاسیس موسسات فرهنگی خبر داد و گفت: الان اگر کسی بخواهد موسسه فرهنگی ایجاد کند، این کار حداکثر دو ماه وقت نیاز دارد آن هم برای گرفتن استعلام ها از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است.

جنتی تصریح کرد: بدیهی است که اگر در این مدت پاسخی به استعلام های وزارت ارشاد داده نشود به معنی پاسخ مثبت به درخواست مذکور است و مجوز آن موسسه فرهنگی داده خواهد شد.

وی همچنین در خصوص فعالیت هیئت نظارت بر کتاب در حوزه کودکان و نوجوانان گفت: اعضای هیئت نظارت بر کتاب در حوزه کودک، بر اساس تخصصشان انتخاب شده‌اند. خوشبختانه در حوزه مجوز کتاب، بعضی از گرفتگی‌ها که قبلاً وجود داشت، الان دیگر وجود ندارد و اِعمال سلیقه‌ها دیگر وجود ندارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تاکید کرد: ما کتاب‌هایی را که قبلاً بوده، دوباره داریم بررسی می‌کنیم و اگر قابلیت انتشار داشته باشند، به آنها مجوز می‌دهیم.

گزارش بازدید علی جنتی از کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران متعاقبا ارسال خواهد شد.