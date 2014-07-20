150 دانش آموز دامغانی معتکف می شوند

حسن پریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای دومین سال متوالی و با هماهنگی و برنامه ریزی های انجام شده و در قالب اعتکاف رمضانیه امسال 150 دانش آموز دامغانی معتکف خواهند شد.

وی یادآور شد: اعتکاف رمضانیه سال گذشته برای نخستین بار با حضور 60 نفر از دانش آموزان دامغانی در مسجد جامع این شهر برگزار شد.

جشن بزرگ روزه اولی ها در دامغان برگزار می شود

معاون پرورشی مدیریت آموزش و پرورش دامغان همچنین به برگزاری جشن بزرگ روزه اولی ها در این شهرستان اشاره داشت و افزود: این جشن با هدف تشویق دانش آموزانی که وارد سن تکلیف شده اند و برای نخستین بار موفق به انجام تکالیف الهی شده اند برگزار می شود.

پریمی خاطر نشان ساخت: با توجه به اهمیت فوق العاده این اقدام و اثرات زیاد آن برای دانش آموزان از دستگاه های اجرایی می خواهیم با همکاری خود در زمینه اطعام، بسته های فرهنگی و برگزاری کلاس های مدیریت آموزش و پرورش دامغان را یاری دهند.

وی در خاتمه گفت: طی سال گذشته برای 250 دختر و 150 پسر روزه اولی در شهرستان جشن برگزار شد که امسال این آمار به 450 دختر و 500 پسر افزایش پیدا کرد.