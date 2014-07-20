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۲۹ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۲۶

گزارش آژانس منتشر شد

تاکید IAEA بر پایبندی ایران بر تعهدات هسته ای

تاکید IAEA بر پایبندی ایران بر تعهدات هسته ای

در جدیدترین گزارش سازمان بین المللی انرژی اتمی تاکید شده است که ایران بر تعهدات خود پایبند بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین گزارش سازمان بین المللی انرژی اتمی که دقایقی پیش در وین منتشر شده است، تاکید شده که ایران بر تعهدات خود پایبند بوده است.

بر اساس این گزارش که در راستای نظارت بر اجرای توافق ژنو منتشر شده، در زمینه موارد ذکر شده در برنامه اقدام مشترک از جمله عدم غنی سازی بالاتر از 5 درصد، اتصال تاسیسات جدید، پایین آوردن غنای اورانیوم به سطح حداکثر 5 درصدی U-235 نیمی از ذخیره UF6 بیست درصدی، عدم انجام بازفرآوری در رآکتور تحقیقاتی تهران، پُر کردن پرسشنامه درباره رآکتور IR-40؛ آمده است که ایران این مسائل را رعایت کرده است.

کد مطلب 2334977

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