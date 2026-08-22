افزایش تعداد سهامداران فعال بورس به ۶۶۴ هزار کد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که در هفته کاری منتهی به ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، سهم حقیقیها، حقوقیها و صندوقهای سهامی به ترتیب ۱،۸۸۰،۸۵۲ میلیارد ریال (۶۷.۶ درصد)، ۳۴۰،۷۳۲ میلیارد ریال (۱۲.۳درصد) ۲۰۰،۹۳۰ میلیارد ریال (۷.۲ درصد) بود.
بر این اساس در هفته یادشده تعداد سهامداران فعال در بازار اعم از حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضههای اولیه) ۶۶۳ هزار و ۹۲۴ نفر بود که به تفکیک ۶۶۱ هزار و ۷۵۶ نفر، شامل: سهامداران حقیقی و ۲ هزار و ۱۶۸ نفر مربوط به حقوقیها میشود.
در این بازه زمانی ۳ صنعت فلزات اساسی، بانکها، -فرآوردههای نفتی جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.
آمارها حاکی از آن است که در هفته گذشته این ۳ صنعت ۳۸ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.
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