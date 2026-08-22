به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از افزایش ۴ درصدی تأمین برق کشور در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین در مردادماه امسال، محدودیت اعمال‌شده برای شهرک‌های صنعتی ۵۰ درصد نسبت مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.

بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، وی افزود: مصرف برق صنایع انرژی بر در مرداد امسال ۱۷ درصد افزایش داشته است.

مذکوری ادامه داد: روند مصرف برق صنایع در تابستان سال جاری نشان‌دهنده همراهی مردم و اولویت تخصیص برق در بخش مولّد کشور است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران همچنین با اشاره به برگزاری آزمون کنکور سراسری در انتهای هفته گذشته، گفت: با تدابیر ویژه‌ای که وزارت نیرو برای روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۲۹ و ۳۰ مردادماه سال ۱۴۰۵ اتخاذ کرد، برق حوزه‌های برگزاری کنکور سراسری به صورت پایدار و مطمئن تأمین شد.