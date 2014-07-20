زایتسف: بازی سختی مقابل ایران داشتیم/ مدال برنز هم ارزشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوان زایتسف پس از پیروزی ۳ بر صفر برابر ایران و کسب امتیازآورترین بازیکن میدان درخصوص این بازی اظهار داشت: خوشحالم که برابر تیم قدرتمندی به نام ایران پیروز شدیم و توانستیم یک مدال دیگر هم کسب کنیم. از اینکه با مدال به خانه‌ام می‌روم خوشحالم، هرچند که این مدال طلا نیست اما مدال برنز هم ارزشمند است.

وی ادامه داد: بازی سختی برابر ایران داشتیم. ما می‌خواستیم شکست شب گذشته برابر برزیل را جبران کنیم و خوشبختانه توانستیم به هدف خود هم برسیم. شب گذشته عملکرد بسیار بدی داشتیم و امشب توانستیم بهتر بازی کنیم.

تیم ملی والیبال ایتالیا یکشنبه شب در دیدار رده‌بندی لیگ جهانی مقابل ایران به برتری 3 بر صفر دست یافت و روی سکوی سوم این مسابقات قرار گرفت.