به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی عصر شنبه در آیین افتتاح طرحهای محرومیتزدایی گلستان اظهار کرد: توجه به مناطق کمبرخوردار و کمک به تأمین نیازهای عمرانی و خدماتی مردم، یکی از محورهای فعالیت گروههای جهادی در استان است.
وی افزود: در همین راستا، یکهزار و ۲۵۰ طرح در نقاط مختلف گلستان تعریف و اجرا شد که اکنون این پروژهها به بهرهبرداری رسیدهاند.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه این طرحها در بخشهای مختلف مورد نیاز مردم اجرا شدهاند، گفت: برای عملیاتی شدن مجموع این پروژهها بیش از ۹۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت و جهادگران سپاه و بسیج در فرآیند اجرای آنها نقش داشتند.
حسینی ادامه داد: بخشی از اقدامات انجامشده به بازسازی و مرمت مدارس و مساجد اختصاص داشت و در کنار آن، پروژههای آبخیزداری نیز در مناطق مختلف استان اجرا شد.
وی اضافه کرد: اجرای طرحهای مربوط به زیرساختهای عمومی و خدمات مورد نیاز مردم نیز بخش دیگری از فعالیتهای محرومیتزدایی را تشکیل میدهد و تلاش شده است پروژهها متناسب با نیاز هر منطقه انتخاب و اجرا شوند.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر اینکه فعالیتهای جهادی به افتتاح این پروژهها محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: سپاه و بسیج همچنان اجرای طرحهای محرومیتزدایی را در مناطق مختلف استان دنبال میکنند و نیازهای موجود در هر منطقه، مبنای برنامهریزی برای ادامه این اقدامات خواهد بود.
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