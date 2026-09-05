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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

۹۵ میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در گلستان هزینه شد

۹۵ میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در گلستان هزینه شد

گرگان- فرمانده سپاه نینوا گلستان از افتتاح یک‌هزار و ۲۵۰ پروژه عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۹۵ میلیارد تومان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی عصر شنبه در آیین افتتاح طرح‌های محرومیت‌زدایی گلستان اظهار کرد: توجه به مناطق کم‌برخوردار و کمک به تأمین نیازهای عمرانی و خدماتی مردم، یکی از محورهای فعالیت گروه‌های جهادی در استان است.

وی افزود: در همین راستا، یک‌هزار و ۲۵۰ طرح در نقاط مختلف گلستان تعریف و اجرا شد که اکنون این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه این طرح‌ها در بخش‌های مختلف مورد نیاز مردم اجرا شده‌اند، گفت: برای عملیاتی شدن مجموع این پروژه‌ها بیش از ۹۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت و جهادگران سپاه و بسیج در فرآیند اجرای آنها نقش داشتند.

حسینی ادامه داد: بخشی از اقدامات انجام‌شده به بازسازی و مرمت مدارس و مساجد اختصاص داشت و در کنار آن، پروژه‌های آبخیزداری نیز در مناطق مختلف استان اجرا شد.

وی اضافه کرد: اجرای طرح‌های مربوط به زیرساخت‌های عمومی و خدمات مورد نیاز مردم نیز بخش دیگری از فعالیت‌های محرومیت‌زدایی را تشکیل می‌دهد و تلاش شده است پروژه‌ها متناسب با نیاز هر منطقه انتخاب و اجرا شوند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر اینکه فعالیت‌های جهادی به افتتاح این پروژه‌ها محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: سپاه و بسیج همچنان اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی را در مناطق مختلف استان دنبال می‌کنند و نیازهای موجود در هر منطقه، مبنای برنامه‌ریزی برای ادامه این اقدامات خواهد بود.

کد مطلب 6938359

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