51 کشته بر اثر فرود اضطراری یک هواپیمای مسافربری در تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی ترنس آسیا ناچار به فرود اضطراری در فرودگاه شهر پنگهو تایوان شد. بر این اساس در اثر این فرود اضطراری هواپیما دچار سانحه شده و طی آن دست کم 51 نفر جان باختند.

به گزارش رسانه ها این هواپیما از نوع ATR-72 و متعلق به شرکت هواپیمایی ترنس آسیای تایوان بوده است. این سانحه همچنین 7 مجروح داشته است.

این در حالی است که یو اس ای تودی در این باره گزارش داد یک فروند هواپیمای مسافربری تایوان که به علت بدی شرایط جوی قصد فرود اضطراری داشت سقوط کرد. در روزهای گذشته تایوان شاهد بارش های شدید و طوفان های قوی بوده است.

