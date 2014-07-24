احزاب و گروههای سیاسی کرمانشاه مردم را به حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس دعوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت ایثارگران کرمانشاه با صدور بیانیه ای ضمن دعوت مردم شهیدپرور استان کرمانشاه برای حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس، آورده است: ابتکار معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) در نام‌گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به‌عنوان روز جهانی قدس، موقعیتی منحصر به‌فرد برای نمایش قدرت و عظمت امت اسلامی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و اعلام نفرت و برائت همیشگی از ظالمان جهان به‌ویژه رژیم جعلی، جنایتکار و منفور صهیونیستی برای تبلور حقانیت حق و حقیقت از سنن الهی است.

روز قدس، روز جهانی پایداری حق در برابر باطل است

در ادامه این بیانیه می خوانیم: روز جهانی قدس، روز جهانی استقامت و ایستادگی، روز جهانی پایداری حق در برابر باطل و روز مقابله با زور و زر و تزویر است. امروز جهان اسلام بیدار است و دشمن بر خود می‌لرزد و ابر قدرت‌ها از ندای بلند پیروزی، از بیداری مظلومان و مستضعفان و از تحقق پیروزی خون بر شمشیر به هراس افتاده‌اند.

در ادامه بیانیه جمعیت ایثارگران استان کرمانشاه آمده است: امسال در شرایطی جهان اسلام خود را مهیای برگزاری هرچه باشکوه‌تر روز جهانی قدس می‌کند که رژیم پلید و تا بن دندان مسلح صهیونیستی با حمایت و همراهی وقیحانه حامیان بین‌المللی خود به‌خصوص شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و هم‌چنین سکوت و چشم‌پوشی مدعیان به اصطلاح حقوق بشری فجیع‌ترین جنایات ضدانسانی و وحشیانه را در سرزمین غزه با به خاک و خون کشیدن صدها زن و بچه بی‌گناه و معصوم مرتکب می‌شوند.

جنایات رژیم صهیونیستی در تاریخ بشری باقی خواهد ماند

مجمع مدافعان اسلامی عدالت شاخه کرمانشاه نیز با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی، آورده است: امروز شاهد اوج ددمنشی رژیم منحوس و جنایتکار اسرائیل علیه زنان و کودکان ملت مسلمان فلسطین هستیم، جنایتی که بی شک در فکر و یاد تاریخ بشریت برای همیشه باقی خواهد ماند.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: مجامع بین المللی و به اصطلاح مدافع حقوق بشری، دوباره سکوتی معنادار در برابر نسل کشی های سفاکان روزگار پیشه کرده اند که این خود، دل هر آزاده ای را به درد می آورد.

مجمع اسلامی مدافعان عدالت در این بیانیه تاکید کرد: آسمان و زمین غزه امروز به رنگ خون است، خونی که منشعب از جان دادن کودکان و زنان بی دفاع این ملت می باشد.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: شرارات و خوی وحشیگیری رژیم شرور و نامشروع اسرائیل به جایی رسیده است که بیمارستانها، مدارس، پناهگاهها و... را هدف آماج شدیدترین بمباران های خود قرار می دهد.

روز قدس امسال با انتفاضه خونین مردم در رمضان رنگ گلگون گرفته است

حزب موتلفه اسلامی استان کرمانشاه نیز به مناسبت روز جهانی قدس بیانیه ای منتشر کرد.

حزب موتلفه اسلامی استان کرمانشاه آورده است: روز قدس امسال با انتفاضه خونین مردم در رمضان رنگ گلگون گرفته است. صد‌ها شهید و هزاران زخمی فلسطینی به استقبال روز قدس رفتند تا این بار روز قدس را به روز ریشه‌کنی صهیونیسم جنایتکار و محکومیت جهانی او در افکار آزادیخواهان جهان تبدیل کنند. اینک ملت مجاهد فلسطین مقاومت اسلامی خود را با انگیزه و امید و عزمی خلل‌ناپذیر علیه اسرائیل غاصب به منصفه ظهور رسانده‌ است.

در ادامه بیانیه حزب موتلفه اسلامی استان کرمانشاه می خوانیم: در شرایطی که اعراب خائن به آرمان فلسطین دست در دست صهیونیسم و به تبعیت از قدرت سلطه‌گر آمریکا راههای کمک و حمایت از ملت مظلوم فلسطین را بسته و در برابر کشتار مردم و کودکان و زنان غیرنظامی فلسطین به دست جنایتکاران صهیونیست ساکت نشسته و غیرت عربی و اسلامی خود را از دست داده‌اند، ایران اسلامی و جبهه مقاومت اسلامی، سلاح "سنگ" مردم فلسطین را به موشک ارتقاء داد و توازن قوا بین ملت فلسطین و اسرائیل غاصب را تغییر داد.

حزب موتلفه در بیانیه تاکید کرده است: امروز اشغالگران قدس و فلسطین نیز طعم تلخ آوارگی و ناامنی ناشی از تجاوزگری صهیونیست‌ها را می‌چشند و تاوان سنگین تجاوزات ددمنشانه خود را باید بپردازند.