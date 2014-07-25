رفع مشکل فنی فیلتر "یوتیوب"/ آماده سازی سازوکارهای فنی برای اجرای فیلترینگ هوشمند

حجت الاسلام محمدرضا آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلی که در فیلترینگ سایت یوتیوب در هفته جاری پیش آمده بود، اظهار داشت: این اختلال فنی قابل توجه نبود و تنها برخی کاربران اینترنت در نقاط محدودی از کشور به سایت یوتیوب دسترسی داشتند.

وی با تاکید براینکه با پیگیری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و تذکر به شرکت ارتباطات زیرساخت برای رفع این مشکل فنی، این موضوع هم اکنون رفع شده است، اضافه کرد: سایت یوتیوب به دلیل دارا بودن محتوای مجرمانه باید فیلتر باشد و کارگروه فیلترینگ برنامه ای برای رفع فیلتر این سایت ندارد و بروز مشکل فنی که منجر به دسترسی برخی کاربران به این سایت شده بود به معنای تصمیم برای رفع فیلتر آن نیست.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه با اجرای فیلترینگ هوشمند در کشور، بسیاری از مشکلات سامانه فیلترینگ رفع خواهد شد، افزود: سازوکارهای اجرای این طرح توسط وزارت ارتباطات در حال انجام و آماده سازی است و با وجودی که با مسائل فنی بسیار پیچیده ای روبرو هستیم به نظر می رسد با داشتن نیروی انسانی هوشمند، بتوانیم بر مسائل و مشکلات غلبه کرده و این سیستم را راه اندازی کنیم.

حجت الاسلام آقامیری با بیان اینکه در عرصه سایبر در جنگ نابرابر با غرب قرار گرفته ایم و با وجود استیلای غرب بر تکنولوژی، کار سختی در پیش رو داریم خاطرنشان کرد: در اجرای فیلترینگ هوشمند، نیازمند پایش و پالایش محتوا از دروازه ورودی - گیت وی - به کشور هستیم و براین اساس باید 1200 گیگابایت پهنای باند را رصد کنیم که این امر نیازمند سازوکارهای فنی بسیار قوی و پیچیده ای است.

وی گفت: برای دستیابی به فیلترینگ هوشمند نیازمند زمان هستیم و وزارت ارتباطات نیز در تلاش برای اجرای این طرح است و کوتاهی از سوی این وزارتخانه دیده نمی شود.

به گفته این عضو کارگروه فیلترینگ، چندین سازمان هم اکنون و به صورت همزمان در حال انجام طرح فیلترینگ هوشمند در بخش پردازش و تشخیص تصاویر، صوت و متن هستند که این طرح زمان بر خواهد بود اما به طور قطع اجرایی می شود و پالایش فضای اینترنتی شکل هوشمند به خود خواهد گرفت.

به گزارش مهر، در چند روز اخیر برخی کاربران ایرانی به سایت فیلتر شده یوتیوب دسترسی داشته اند.

یوتیوب سایتی پر بازدید در حوزه بارگذاری و تماشای ویدئو است که یکی از شاخه های اصلی سرویس دهنده گوگل محسوب می شود و به دلیل بارگزاری فیلمهای غیر اخلاقی در برخی از کشورهای جهان از جمله ایران فیلتر شده است.