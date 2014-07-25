نصرالله : هدف جنگ غزه محور مسئله فلسطین و نابودی مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب الله لبنان به مناسبت روز جهانی قدس و با هدف همبستگی با مردم فلسطین در نوار غزه و اعلام حمایت از آنها، مراسمی در جنوب بیروت برگزار کرده است و سید حسن نصرالله رهبر مقاومت در این مراسم به ایراد سخن می پردازد.

حزب الله نام این مراسم را جشنواره روز جهانی قدس و همبستگی با ملت و مقاومت غزه نامیده است که با تلاوتی از آیات قرآن کریم آغاز شد.

نکته قابل توجه درباره این مراسم، حضور شخصی سید حسن نصرالله در این مراسم بر خلاف مناسبتهای قبلی است که حضور وی با ابراز احساسات شدید حاضران در مراسم روبرو شد.

سید حسن نصرالله در ابتدای سخنان خود گفت در ابتدا سلام و درود به ارواح شهدای غزه و مجروحان و مجاهدان و رزمندگان و ملت مقاوم غزه می فرستم.

دبیرکل حزب الله با یادآوری سالروز جنگ 33 روزه، پیروزی مقاومت بر ارتش مجهز رژیم صهیونیستی در آن جنگ نابرابر را یک معجزه الهی خواند.

دبیرکل حزب الله، هدف اصلی صهیونیستها از جنگ غزه را نابودی مقاومت و محو مسئله فلسطین برای همیشه دانست.