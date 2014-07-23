موضوعات مهم سخنرانی روز جمعه سیدحسن نصرالله

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الجمهوریه در گزارشی به موضوعات احتمالی سخنرانی روز جمعه "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت روز جهانی قدس پرداخته است.

بنابر اعلام این روزنامه "سید حسن نصرالله" در این سخنرانی به طور گذرا به وضعیت داخلی لبنان خواهد پرداخت و بیشتر تمرکز خود را بر روی مسئله فلسطین و تحولات پی در پی غزه متمرکز خواهد کرد.

دبیرکل حزب الله لبنان همچنین به عدم تحرک جدی اعراب و کشورهای غربی در زمینه توقف تجاوز همه جانبه رژیم صهیوینستی به غزه خواهد پرداخت.

الجمهوریه در ادامه اعلام کرد: تاکید بر موضوع محوری فلسطین در جهان اسلام و تاثیر آن در ایجاد وحدت و از بین بردن شکافهای مذهبی حاد منطقه از دیگر بخشهای سخنرانی سید حسن نصرالله خواهد بود.

وی همچنین به روابط گروههای مقاومت با یکدیگر و لزوم تقویت سطح این روابط به ویژه در مرحله فعلی خواهد پرداخت.

این روزنامه لبنانی در ادامه به اظهارات روز گذشته "سردار نقدی" فرمانده بسیج مستعفین اشاره کرده و اعلام کرد: وی در اظهاراتی بر لزوم تشکیل یک پیمان دفاعی میان جریانهای مقاومت مردمی در فلسطین، لبنان، سوریه و ایران در مواجهه با تجاوزات خارجی تاکید کرد.