به گزارش خبرنگار مهر، حاج شیخ عزیزالله عطاردی که استاد برگزیده اخلاق و نیایش بود جمعه شب به ملکوت اعلی پیوست.

حجت الاسلام عطاردی ده‌ها اثر پژوهشی از خود برجای گذاشته که از جمله آن می‌توان به مجموعه 70جلدی مسانید اهل بیت (علیهم السلام) اشاره کرد.

پیکر این عالم ربانی، یکشنبه جاری، ساعت 9 صبح از مهدیه مشهد به سمت حرم رضوی تشییع خواهد شد.

این عالم برجسته در آذرماه 1307 در روستای بگلر از توابع شهرستان قوچان در خانواده مذهبی به دنیا آمد و مجاورت بارگاه رضوی موجب شد تا از محضر اساتید حوزه علمیه مشهد بهره‌مند شود.

وی در سال 1332 عازم تهران شده و مجموعه تحقیقات خود را در مدرسه شیخ عبدالحسین آغاز کرد و وی نویسنده مجموعه 70جلدی مسانید اهل بیت(ع) است.