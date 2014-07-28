810 کودک بی سرپرست و بدسرپرست در فارس وجود دارد

محسن یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از بین کودکانی که در خانه های بهزیستی نگهداری می شوند، 30 درصد بی سرپرست و 70 درصد بد سرپرست هستند که شامل 203 پسر و 200 دختر می شوند.

وی با اشاره به اینکه در کل فارس 25 مرکز نگهداری از این کودکان فعال است، گفت: ما طی سال های اخیر مراکز نگهداری از این کودکان را از حالت اردوگاهی به شکل خانه ای در آورده ایم که شرایط رشد برای آن ها در محیطی مانند خانه فراهم شود و در هر یک از خانه ها بین 10 تا 20 کودک زندگی می کنند.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی فارس ادامه داد: اداره این مراکز به صورت هیئت امنایی است و چیدمان مشخصی برای افراد حاضر در این خانه ها مانند یک مدیر، چند مربی و روان شناس وجود دارد که در زمینه های مختلف بالینی، آموزشی و تربیتی به این کودکان خدمات ارائه می دهند.

یوسف زاده تاکید کرد: دیدگاه ما همیشه بر روی نگهداری از این کودکان در مراکز نیست بلکه بیشتر عقیده مان است که شرایطی فراهم شود که این کودکان یا به خانواده های سببی و نسبی سپرده یا به فرزندخواندگی پذیرفته شوند که بتوانند در محیط خانوادگی بزرگ شوند.

وی اعلام کرد: در سال گذشته 59 کودک و طی سه ماه اول امسال 20 کودک از بهزیستی به فرزندخواندگی خانواده های واجد شرایط درآمده اند.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی فارس درباره سرانه ماهانه ای که به ازای هر یک از این کودکان پرداخت می شود، گفت: به خانواده های نسبی و سببی که از این بچه ها نگهداری می کنند در ازای هر کودک ماهیانه 175 هزار تومان و به مراکز در ازای هر کودک 225 هزار تومان به شکل ماهیانه پرداخت می شود.

یوسف زاده با بیان این که بچه های نگهداری شده توسط بهزیستی رنج سنی از شیرخوارگاه تا زیر 18 سال را شامل می شوند، گفت: بچه هایی که در زمینه های تحصیلی توانمند هستند تا هر مقطعی که به تحصیلات خود ادامه دهند، شهریه شان توسط بهزیستی پرداخت می شود.

وی در ادامه گفت: در صورتی که مایل به تحصیل نباشند از آن ها رغبت سنجی هایی صورت می گیرد تا مشخص شود که در کدام زمینه فنی و حرفه ای توانمندی های لازم را دارند که بتوانند آن را یاد بگیرند و به عنوان شغل آزاد وارد بازار کار آن حرفه شوند.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی فارس همچنین ابراز کرد: در حال حاضر 67 نفر از بچه های ترخیصی بهزیستی، دانشجو هستند.