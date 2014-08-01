به گزارش خبرنگار مهر، دوریس لسینگ نویسنده انگلیسی برنده جایزه نوبل در شهر کرمانشاه ایران متولد شد و در 6 سالگی به همراه خانوادهاش راهی کشور زیمباوه که در آن روزگار از مستعمرات انگلستان بود، رفت. او تا 14 سالگی به اجبار به مدرسه کاتولیکها میرفت و پس از آن در خانه به ادامه تحصیل پرداخت.
لسینگ در 15 سالگی خانه را ترک کرد و به عنوان پرستار کودکان مشغول به کار شد. در همین دوران با توصیه کارفرمایش مطالعه کتابهای سیاسی را شروع کرد و پس از آن به مرور به نوشتن پرداخت. او مدتی بعد از ازدواج اولش، به عضویت در باشگاه کتاب چپ که کلوپی سوسیالیستی بود، درآمد. به رغم گرایشهای کمونیستی در آثار اولیه لسینگ، بعدها از عضویت در حزب کمونیست اظهار پشیمانی کرد.
«فرزند پنجم» را میتوان در زمره موفقترین آثار سری کتابهای این نویسنده با درونمایه علمی تخیلی دانست تا حدی که او پس از 12 سال، ادامه این داستان را در رمان دیگری تحت عنوان «دنیای بن» منتشر کرد. لسینگ پس از این که برنده جایزه نوبل شد، در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز درباره این رمان گفت: «از نوشتنش نفرت داشتم... نوشتنش خون دل بود. وقتی به پایان رسید، بسیار خوشحال شدم. نوشتنش خیلی ناراحتکننده بود. روشن است که داستان بهجایی در درون من برمیگردد.»
خلاصه داستان این رمان به این ترتیب است: زندگی دیوید و هریت لُوات زمزمه شکوهمند زیبایی ارزشهای پاک و دلانگیز زندگی بهدور از هیاهوی شهر است. اما آنگاه که فرزند پنجم آنها به دنیا میآید، سایه ترسناک و پلیدی بر زندگی آرام و خوش آنها میافتد. بن غولپیکر با چهرهای کریه و زشت، با قدرتی مهار نشدنی، مملو از نفرتی خشک ....
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
حالا بن بالای یک سال سن داشت. هنوز یک کلمه هم حرف نزده بود، اما از جنبههای دیگر بیشتر طبیعی بود. اکنون نگه داشتن او در اتاقش کار سختی بود. بچهها که در باغ بازی میکردند، فریادهای خشن و خشمگین او را میشنیدند و او را میدیدند که پشت پنجره ایستاده و سعی میکند میلههای نرده را کنار بزند.
بدین ترتیب آنها بن را از زندان کوچک خود خارج کردند و او به بچهها در طبقهی پایین پیوست. بهنظر میرسید بن میداند که باید مانند سایرین باشد. میایستاد و درحالی که سرش را پایین میآورد، صحبت کردن، خندیدن و نشستن دیگران را در اطراف میز بزرگ تماشا میکرد و یا وقتی بچهها به داخل و خارج میدویدند، بن، آدمهایی که در اتاق نشیمن مینشستند و حرف میزدند را نگاه میکرد. نگاهش را بهروی چهرهای میدوخت و سپس بعدی و هر کس را که نگاه میکرد، آن شخص، بلافاصله متوجه نگاه خیره بن میشد و دیگر حرفی نمیزد و یا سرش را برمیگرداند و یا طوری مینشست تا مجبور نباشد بن را ببیند...
چاپ پنجم این کتاب 208 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 11 هزار و 800 تومان به بازار نشر عرضه شده است.
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