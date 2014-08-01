ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه/ اسیر صهیونیستی از نزدیکان موشه یعلون وزیر جنگ اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین تحولات فلسطین و نبرد غزه در ادامه می آید:

جمعه 93/5/10

19:30: اسیر صهیونیستی از نزدیکان موشه یعلون وزیر جنگ اسرائیل است/تظاهرات در کرانه باختری

منابع فلسطینی اعلام کردند: هدار گولدین نظامی اسیر شده رژیم صهیونیستی از نزدیکان موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی است. این نظامی در واحد گفعاتی فعالیت می کرد و از کفار سابا است. وی درجه ستوانی دارد و 23 ساله و عضو تیپ ویژه گفعاتی در مرزهای جنوب شرق فلسطین اشغالی با غزه فعالیت می کرد.

از سوی دیگر این منابع از بسته شدن گذرگاه رفح از سوی مصر به سوی فلسطینی ها و وضع خطرناکی که آنها با توجه به حملات رژیم صهیونیستی دارند خبر دادند.

در همین حال جوان فلسطینی در الخلیل در کرانه باختری پس از نماز جمعه با نظامیان رژیم صهیونیستی درگیر شدند که شماری از آنها بر اثر گازهای سمی و گلوله های پلاستیکی نظامیان صهیونیست زخمی شدند.

مصطفی البرغوثی در جریان مشارکت در تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی برگزاری این تظاهرات را نشانه همدلی همه فلسطینی و اتحاد آنها دانست.

این در حالی است که کابینه رژیم صهیونیستی در ساعت پنج و نیم به وقت محلی تشکیل جلسه خواهد داد.

16:50:ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه

سامی ابوزهری از مسئولان ارشد حماس گفت: اعلام اسارت یکی از نظامیان رژیم صهیونیستی تلاشی گمراه کننده برای نقض آتش بس و سرپوش گذاشتن بر جنایات این رژیم است.

از سوی دیگر منابع اسرائیلی از انتقال دو نظامی زخمی شده این رژیم به بیمارستان سوروکا در بئر السبع خبر دادند و مدعی شدند که واکنش رژیم اسرائیل به عملیات مقاومت در رفح و اسارت یک نظامی این رژیم قوی خواهد بود.

رسانه ها به حملات اسرائیل به بیمارستان الکویتی در منطقه تل السلطان در غرب رفح اشاره کردند.

15:27:نگرانی تل آویو از ناپدید شدن یک نظامی اسرائیلی در جنوب غزه

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد احتمال دارد یک نظامی این رژیم که امروز صبح در جنوب غزه ناپدید شده است، توسط نیروهای مقاومت به اسارت گرفته شده باشد.

یک سخنگوی ارتش اسرائیل بعدازظهر امروز جمعه با اعلام این مطلب گفت حدود ساعت 9:30 امروز طی یک درگیری در جنوب غزه یک نظامی اسرائیلی ناپدید شده است. بر این اساس ارتش اسرائیل در حال انجام عملیات اطلاعاتی برای یافتن مکان این نظامی است.

پیشتر یک پایگاه فلسطینی از ناپدید شدن یک افسر اسرائیلی در درگیری بین نیروهای مقاومت و ارتش اسرائیل در رفح واقع در جنوب غزه خبر داد. منابع فلسطینی می گویند در این درگیری دست کم 15 نظامی اسرائیلی به هلاکت رسیده اند.

15:10: 50 شهید در حملات شدید صهیونیستها به رفح

منابع فلسطینی اعلام کردند: بر اثر حملات شدید هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی به رفح تاکنون بیش از 50 نفر کشته و 200 نفر زخمی شده اند.

کانال ده تلویزیون رژیم صهیونیستی از درگیری های شدید در منطقه کرم ابوسالم مشابه آنچه قبلا در الشجاعیه رخ داد، خبر داد.

در همین حال مصر از پذیرش هیئتهای فلسطینی پس از مخالفت اشغالگران با هر گفتگویی پس از ناپدیده شدن یکی از نظامیانش در رفح خودداری کرد.

15:08:فرافکنی رژیم صهیونیستی برای توجیه نقض آتش بس غزه

ساعاتی پس از اجرای آتش بس سه روزه در نوار غزه منابع فلسطینی از گلوله باران منطقه رفح در جنوب غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند. بر این اساس در پی این حمله صهیونیست ها سه نفر مجروح شدند.

با این حال وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه ای در توجیه این اقدام خود مدعی شد نقض آتش بس توسط حماس انجام گرفته است. جروزالم پست در خبری به نقل از مقامات وزارت خارجه این رژیم نوشت: حماس آتش بس غزه را که برای کمک های انساندوستانه از امروز صبح آغاز شده بود، نقض کرد.

تل آویو مدعی است از ساعت 8 صبح امروز 15 موشک به سمت شهرک های صهیونیست نشین شلیک شده است. این در حالی است که پس از برقراری آتش بس پیشنهاد سازمان ملل رسانه های دیگر از زیر پا گذاشته شدن این توافق توسط صهیونیستها خبر دادند.

15:07:حملات شدید صهیونیستها به رفح/اخبار ضد و نقیض درباره ناپدیده شدن نظامی صهیونیست

منابع آگاه از درگیری های شدید میان مقاومت فلسطین و نظامیان اشغالگر در شرق رفح خبر دادند.

منابع وابسته به رژیم صهیونیستی به خروج رزمندگان مقاومت از تونلهای منطقه و وارد کردن ضربات مهلک به نظامیان رژیم صهیونیستی اشاره کردند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی از پایان آتش بس و شروع حملات به غزه خبر داد.

12:53:رژیم صهیونیستی آتش بس را نقض کرد

منابع فلسطینی از نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: توپخانه رژیم صهیونیستی شرق رفح در جنوب غزه را دو ساعت پس از آغاز آتش بس گلوله باران کرد.

منابع فلسطینی بیان کردند: توپخانه رژیم صهیونیستی با گلوله باران این منطقه سه نفر را زخمی کرد که به این زخمی شدگان به بیمارستان ابویوسف منتقل شدند.

شایان ذکر است که آتش بس 72 ساعته ای از ساعت هشت صبح امروز آغاز شده است.

12:23:تونی بلر:آتش بس فرصتی برای دستیابی به نظم پایدار در غزه است

"تونی بلر" نماینده کمیته چهارجانبه خاورمیانه از برقراری آتش بس 72 ساعته بین حماس و رژیم صهیونیستی استقبال کرد. وی این آتش بس را که از ساعت 8 صبح امروز جمعه به اجرا گذاشته شده فرصت مناسبی برای دستیابی به نظمی پایدار بین رژیم صهیونیستی و حماس عنوان کرد.

نخست وزیر اسبق انگلیس با اشاره به کشته شدن شمار زیادی از انسان های بی گناه در درگیری های غزه تاکید کرد طرفین نباید به وضعیت تنش آلود پیش از آغاز درگیری ها بازگردند. وی افزود: باید آینده ای جدید و امیدوار کننده برای هر دو طرف وجود داشته باشد.

قرار است هیئتی از حماس و جهاد اسلامی ظرف ساعات آینده رهسپار قاهره شوند. این هیئت شامل خلیل الحیه و عماد العلمی از حماس، خالد البطش از جهاد اسلامی است و موسی ابومرزوق، عزت الرشق و محمد نصر و نیز زیاد النخاله نیز به این هیئت افزوده خواهند شد.

11:32:آتش بس 72 ساعته از ساعت 8 به وقت محلی آغاز شد

آتش بس انسانی که سازمان ملل اعلام کرده است از ساعت هشت صبح امروز به وقت محلی پس از موافقت اسرائیل و گروههای فلسطینی به مدت 72 ساعت آغاز شد.

این درحالی است که قرار است هیئتی از حماس و جهاد اسلامی ظرف ساعات آینده رهسپار قاهره شوند. این هیئت شامل خلیل الحیه و عماد العلمی از حماس، خالد البطش از جهاد اسلامی است و موسی ابومرزوق،عزت الرشق و محمد نصر و نیز زیاد النخاله نیز به این هیئت افزوده خواهند شد.

منابع آگاه اعلام کردند: به محض برقراری آتش بس فلسطینی ها به خیابانان های غزه برای دست یابی به آب و غذا آمدند و نیروهای دفاع شهری به بازگشایی خیابانهایی که بر اثر بمباران بسته شده است پرداختند.

15:05:حماس:آمریکا در کشتار کودکان غزه به صورت مستقیم مشارکت دارد

به دنبال اعلام آمادگی واشنگتن برای ارائه کمکهای تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی گناه غزه، "عزت الرشق" عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فیس بوک اعلام آمادگی واشنگتن برای حمایت تسلیحاتی از اسرائیل را به شدت محکوم کرد.

رشق اعلام کرد: اتخاذ این تصمیم از سوی واشنگتن به معنای مشارکت مستقیم آمریکا در کشتار کودکان غزه است.

14:57:هیگل بر آتش بس در غزه تاکید کرد

چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در تماس تلفنی با موشه یعالون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره اوضاع غزه بار دیگر بر حمایت واشنگتن در زمینه تامین امنیت اسرائیل تاکید کرد.

با وجود تصمیم کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بر ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه، هیگل با طرح این ادعا که اسرائیل حق دفاع از خود را در قبال فلسطینیان دارد، در عین حال درباره افزایش شمار شهروندان فلسطینی و همچنین اسرائیلی ها و وخامت اوضاع انسانی در غزه ابراز نگرانی کرد.

وزیر دفاع آمریکا در این تماس تلفنی بر نیاز مبرم برا

14:49:وزیر صهیونیستی: زمان آن فرا رسیده که اسرائیل به دنبال راهکار سیاسی در غزه باشد

"یعقوب بیری" وزیر علوم رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که اسرائیل به دنبال یک راه حل سیاسی برای حل بحران غزه باشد.

از سوی دیگر کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بیشترین تلفات را در تاریخ درگیری خود با فلسطینیها داشته است.

این منبع همچنین مدعی شد که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس سعی دارد که رژیم صهیونیستی را وارد یک جنگ فرسایشی طولانی مدت کند تا خسارات زیادی را به این رژیم وارد کند.

14:24:نتانیاهو:اسرائیل در هر صورت تونل های حماس را نابود می کند

شبکه خبری بی بی سی لحظاتی قبل در خبری فوری به اظهارات بنیامین نتانیاهو پرداخت و نوشت که اسرائیل حتی در صورت موافقت با آتش‌ بس تونل‌ های حماس در نوار غزه را نابود می کند.

نتانیاهو تاکید کرد که اسرائیل عملیات خود در نوار غزه را تا زمان نابودی تونل های حماس متوقف نمی کند و این موضوع هیچ ارتباطی با موافقت یا مخالفت با توافقنامه آتش بس ندارد.

14:12:تأکید مقامات صهیونیستی بر برقراری آتش بس در غزه/ درماندگی نتانیاهو

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، صبح امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و "موشه یعلون" وزیر جنگ این رژیم بر برقراری آتش بس در غزه تأکید دارند.

به موجب این گزارش نتانیاهو به دنبال راهی برای خروج از غزه است و این امر به وی این اجازه را خواهد داد که در مقابل افکار عمومی صهیونیستها که وی را متهم به بی کفایتی می کنند، ادعای پیروزی کند و به همین دلیل بار دیگر به مصر روی آورده و خواهان میانجیگری مصر برای برقراری آتش بس در غزه شده است.

این در حالی است که منابع فلسطینی از سفر هیئتهای فلسطینی و صهیونیستی به قاهره طی ساعات اخیر با هدف برگزاری نشست و رایزنی در خصوص شرایط برقراری آتش بس در غزه و همچنین احتمال تعدیل طرح پیشنهادی قاهره برای آتش بس بر اساس مطالبات مقاومت خبر دادند.

13:58:احضار 16 هزار نیروی ذخیره دیگر اسرائیل برای شرکت در عملیات زمینی به نوار غزه

ارتش رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه اعلام کرد که 16 هزار نیروی ذخیره دیگر را با هدف شرکت در عملیات زمینی به نوار غزه و جایگزین کردن آنها با سربازان دیگر فراخوانده است.

فاکس نیوز در ادامه می نویسد در پی افزودن 16 هزار نیروی ذخیره شمار سربازان اسرائیلی به 86 هزار نفر می رسد که این نشان دهنده گسترش عملیات تل آویو در نوار غزه بوده که از روز هشتم جولای با هدف متوقف کردن حملات راکتی حماس علیه اسرائیل و همچنین نابودی تونل های حماس آغاز شده است.

تصمیم برای استقرار نیروهای رژیم صهیونیستی در مرزهای غزه در پی کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن شش فرد دیگر در پی اصابت موشک و راکت به مقرهای نیروهای ذخیره و تانک‌ های اسرائیلی و همچنین موافقت کابینه امنیتی اسرائیل با ادامه حملات علیه نوار غزه و تامین تجهیزات و تسلیحات نظامی ارتش اسرائیل از سوی آمریکا گرفته شد.

13:55:واکنش مقاومت فلسطین به نامه سردار سلیمانی

"ابومجاهد" سخنگوی کمیته های مردمی مقاومت در فلسطین، در واکنش به ارسال نامه ای از سوی "سردار سلیمانی" فرمانده کل سپاه قدس انقلاب اسلامی ایران به گروههای مقاومت در فلسطین، اعلام کرد: سردار سلیمانی در نامه خود تأکید کرد که توطئه هایی برای خلع سلاح مقاومت وجود دارد و ارسال این نامه و اظهارات سردار سلیمانی نشانگر آن است که حامیان محور مقاومت همچنان از ما حمایت می کنند و در آینده نیز این حمایتها بیشتر خواهد شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: به همپیمانان خود این اطمینان را می دهیم که میان گروههای فلسطینی در سطح وسیعی همکاری و هماهنگی وجود دارد و هیچ کس نمی تواند این همکاری را از میان ببرد.

ابو مجاهد همچنین اعلام کرد: اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در فراخواندن 16 هزار نیروی ذخیره به میادین جنگ نشان از آشفتگی و سردرگمی این رژیم دارد و مقاومت آماده است تا با اقدامات اینچنینی که از سوی رژیم اشغالگر قدس سر می زند مقابله کند.

وی افزود: تهدیدات رژیم صهیونیستی هیچ ارزشی ندارد و اجازه نمی دهیم که این رژیم قدمی از پیش بردارد و دستاوردی را در تجاوزات خود به نوار غزه کسب کند.

ابومجاهد تأکید کرد: مقاومت تا زمان پیروزی کامل ادامه خواهد داشت.

12:42:اسرائیل رژیمی تروریستی است/ لغو قرارداد سفر بدون روادید با بولیوی

اوو مورالس که پس از حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سال 2009 روابط دیپلماتیک خود با این رژیم را قطع کرده بود، اعلام کرد که اسرائیل به دلیل حملات مستمر به نوار غزه رژیمی تروریستی است.

بر این اساس رژیم صهیونیستی به عنوان "گروه 3" در نظر گرفته می شود؛ یعنی درخواست های ویزا باید مورد ارزیابی اداره مهاجرت ملی بولیوی قرار گیرد.

12:20اعلام آمادگی واشنگتن برای حمایت تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در کشتار کودکان غزه

در ادامه حملات غیر انسانی رژیم صهیونیستی به نوار غزه، که همچنان با سکوت معنادار سازمان ملل و جوامع مدعی حقوق بشر مواجه است، "جان کربی" سخنگوی پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) در اظهاراتی بی پروایانه اعلام کرد که واشنگتن به حفظ امنیت اسرائیل پایبند است و خود را در این زمینه مسئول می داند و این که اسرائیل توانایی کافی را برای دفاع از خود داشته باشد از منافع آمریکا محسوب می شود.

وی افزود: کمک تسلیحاتی آمریکا به ارتش اسرائیل از طریق ادوات و مهمات نظامی آمریکایی که هم اکنون در اسرائیل نگهداری می شود صورت خواهد گرفت.

این درحالی است که سازمان عفو بین الملل از آمریکا خواست که از ارائه کمک تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی خودداری کند.

11:51:ازسرگیری تلاشهای دیپلماتیک در مصر/ احتمال تعدیل طرح پیشنهادی قاهره بر اساس مطالبات مقاومت

منابع مصری از سفر یک هیئت صهیونیستی به قاهره برای ازسرگیری مذاکرات جهت برقراری آتش بس در غزه خبر دادند.

روزنامه الاهرام نیز به نقل از برخی منابع فلسطینی اعلام کرد هیئت فلسطینی متشکل از گروههای مختلف فلسطین امروز به قاهره سفر می کنند تا با برخی از مسئولان مصری در خصوص مفاد طرح پیشنهادی مصر برای برقراری آتش بس در غزه و تعدیل این طرح رایزنی کنند.

این منابع همچنین اعلام کردند که مصر از "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواسته است که گروههای مقاومت را برای پذیرش برقراری آتش بس دو روزه در غزه ترغیب کند تا در این مدت مصر بتواند رژیم صهیونیستی را برای پذیرش مفاد جدیدی از طرح پیشنهادی خود برای برقراری آتش بس راضی کند.

10:38:پیام سردار سلیمانی درباره مقاومت فلسطین/ خلع سلاح مقاومت توهم باطلی است که مدفون می‌شود

فرمانده کل سپاه قدس انقلاب اسلامی ایران با انتشار پیامی درباره حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه تأکید کرد: خلع سلاح مقاومت رویایی گزاف است که دفن خواهد شد.

در بخشی از این پیام آمده است: دوستان عزیز فلسطینی در تمام فلسطین، در غزه و در پایداری و مقاومت! سلام، درود و رحمت پروردگار بر شما باد.

ای آنان که در این لحظات پرشکوه از تاریخ امت اسلامی و تاریخ انسانیت، بالاترین الگوی دلاورمردی و مقابله با تجاوزات دشمن علیه ملت قهرمان غزه را خلق کرده‌اید. ای آنان که به دشمن اشغالگر و تمامی حامیان و همدستان دور و نزدیکش که البته تعدادشان کم هم نیست، درس پایداری و مقاومت در راه حق و عزت را فهماندید. فلسطین قلب تپنده‌ای است که خون و حیات را در شریان بشریت گسیل می‌دارد تا بشریت در هر لحظه حیات و زندگی جدیدی را تجربه کند. این فلسطین است که به جهان پویایی می‌دهد و با خون فرزندان و کودکان مظلوم خویش درخت آزادی و آزادگی را آبیاری می‌کند. این فلسطین است که وجدان‌ها و ملت‌ها را از خواب عمیق غفلت بیدار می‌نماید.

فلسطین در این زمان حد فاصل حق و باطل، جور و عدالت و ظالم و مظلوم است.

فلسطین آتشفشانی الهی است که تنها با بیرون راندن اشغالگران غاصب، خاموش می‌شود.

10:43:حمله رژیم صهیونیستی به پناهگاه فلسطینیها باز هم قربانی گرفت/ سکوت معنادار سازمان ملل

"اشرف القدره" سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که طی ساعات اولیه صبح امروز در جریان حمله موشکی به یک مدرسه متعلق به سازمان ملل در شهر شیخ زاید که در نزدیکی یک مسجد قرار داشت، 15 فلسطینی زخمی شدند که حال چند نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

هفته گذشته نیز حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی به یک مدرسه متعلق به آژانس پناهندگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد (اونروا) در بیت حانون دهها شهید و زخمی برجای گذاشت و این دومین بار است که رژیم صهیونیستی به یک مدرسه متعلق به سازمان ملل حمله می کند.

این در حالی است که طی سه هفته متوالی مناطق مختلف نوار غزه آماج حملات همه جانبه رژیم صهیونیستی (هوایی، زمینی، دریایی) قرار گرفته و خانه های بسیاری از ساکنان این مناطق به کلی تخریب شده و صدها فلسطینی شهید شده اند. طبق گزارشهای نهادهای وابسته به سازمان ملل دهها هزار فلسطینی به مدارس و مراکز متعلق به سازمان ملل در نوار غزه پناه برده اند تا بلکه از حملات رژیم صهیونیستی در امان بمانند.

چهار شنبه 93/5/8



۱۶:۲۹ اعلام آتش بس 4 ساعته از سوی رژیم صهیونیستی/247 شهید و زخمی حاصل حملات ددمنشانه امروز

مردخای هماهنگ کننده عملیات رژیم صهیونیستی از آتش بس به مدت چهار ساعت خبر داد و شروع آن را از ساعت 3 تا 7 عصر به وقت محلی اعلام کرد.از سوی دیگر گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی با موشکهای گراد اسدود را هدف قرار دادند. منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از زخمی شدن هشت نظامی این رژیم بر اثر انفجار منزلی در جنوب غزه خبر دادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند: بر اثر حملات امروز به غزه 67 نفر شهید و بیش از 180 نفر زخمی شده اند.

۱۳:۱۷ شهادت 3 کودک فلسطینی در شرق غزه/پخش اعلامیه از سوی هواپیماهای رژیم صهیونیستی

منابع فلسطینی از پخش اعلامیه هایی از سوی هواپیماهای رژیم صهیونیستی در منطقه السرایا در مرکز غزه که در آن از ساکنان منطقه خواسته شده است منطقه را خالی کنند زیرا احتمال حمله زمینی به آن منطقه وجود دارد و یا اینکه علیه حماس و گروههای فلسطینی تمرد کنند.

از سوی دیگر در حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی به شرق غزه، شش فلسطینی از جمله سه کودک به شهادت رسیدند.

در حمله جنگنده ای رژیم صهیونیستی در بیت لاهیا در شمال غزه یک نفر شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.در ابراج الکرامه یک آپارتمان مسکونی هدف قرار گرفت.در بازار جبالیا سه نفر شهید و 40 نفر دیگر زخمی شدند.



۱۲:۲۹ افزایش آمار شهدا به 1267 نفر/انهدام ادوات صهیونیستها از سوی گردانهای عزالدین قسام

منابع فلسطینی از ادامه حملات جنگنده های رژیم صهیونیست به مناطق مختلف غزه از جمله الزوایده و التفاح، منطقه معن در خان یونس، کاظم در مرکز غزه و برخی مناطق دیگر خبر دادند.این منابع به شهادت 37 فلسطینی در سومین روز عید فطر و افزایش آمار شهدا به 1265 نفر اشاره کردند. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: شمار شهدا تاکنون به 1267 نفر و زخمی شدگان به 7110 نفر رسیده است.

از سوی دیگر گردانهای عزالدین قسام یک خودرو صهیونیستها را در منطقه الزنه در شرق خان یونس با آرپی جی هدف قرار دادند.

یک سازمان حقوق بشری اروپایی اعلام کرد: از زمان جنگ اسرائیل به غزه که وارد بیست و چهارمین روز خود شده است 82 درصد از قربانیان از غیر نظامیان بوده اند.



۱۱:۳۱ زخمی شدن 5 نظامی صهیونیست بر اثر حملات مقاومت

منابع فلسطینی از زخمی شدن پنج نظامی دیگر رژیم صهیونیستی در غزه بر اثر حملات تلافی جویانه مقاومت خبر دادند.

اشرف القدره از مسئولان بیمارستانی غزه اعلام کرد: آمار شهدای غزه به 1259 و مجروحان به 7100 نفر رسیده است.

از سوی دیگر جنگنده های رژیم صهیونیستی اردوگاه النصیرات در مرکز غزه را هدف قرار دادند.آنها در تل الهوا در غرب غزه نیز یک منزل را هدف قرار دادند.

۱۰:۵۱ افزایش آمار شهدا به 1255 نفر/ شدیدترین درگیری رزمندگان مقاومت و نظامیان صهیونیستی

منابع فلسطینی ضمن اعلام جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات ددمنشانه صهیونیستها، از درگیری های شدید میان رزمندگان مقاومت و نظامیان رژیم صهیونیستی در مناطق التفاح و الشجاعیه در غزه خبر دادند.

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد: در تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون 1255 نفر شهید و7100 نفر زخمی شده اند.

این در حالی است که در حمله صبح توپخانه ای بامداد امروز رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا در شمال غزه بیست فلسطینی به شهادت رسیدند.

همزمان درگیری های شدیدی میان رزمندگان مقاومت فلسطین و نظامیان رژیم صهیونیستی در مناطق الشجاعیه و التفاح رخ داده است که شدیدترین درگیری از آغاز تجاوز این رژیم به غزه محسوب می شود.



سه شنبه 93/5/7

15:33:بمباران 150 هدف در غزه از شب گذشته/شهادت 90 فلسطینی و توقف فعالیت نیروگاه برق

"موتی الموز" سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز اعلام کرد که جنگنده های این رژیم از شب گذشته تاکنون 150 هدف را در نوارغزه بمباران کردند.

وی مدعی شد که رژیم صهیونیستی برای تخریب تونل ها نقاط مختلف نوارغزه را بمباران می کند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی افزود: هدف اصلی در جنگ غزه توقف موشک های فلسطینی و از بین بردن تمامی تونل ها است.

خبرگزاری معا نیز در این رابطه گزارش داد: یکی از هدف هایی که در نوارغزه بمباران شد نیروگاه برق غزه بود که بر اثر حملات اسرائیل فعالیت آن به طور کامل متوقف شده است.

شیخ خلیل معاون رئیس بخش انرژی غزه نیز اظهار داشت: یکی از موشک ها به انبار سوخت اصابت کرده است و آتش ناشی از این حمله تاکنون خاموش نشده است.

خبرگزاری سما نیز گزارش داد رژیم صهیونیستی از صبح امروز حملات جنون آمیز خود را در نقاط مختلف نوارغزه آغاز کرده است و تاکنون 90 فلسطینی در این حملات شهید و ده ها تن زخمی شده اند.

12:40:افزایش حملات عواقب انسانی خطرناکی در نوارغزه به همراه خواهد داشت

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنانی نسبت به اوضاع کنونی نوارغزه هشدار داد. وی خاطرنشان کرد که با نگرانی تحولات این منطقه را پیگیری می کند.

وی در این زمینه به گزارش هایی اشاره کرد که حاوی پخش یادداشت هایی در شمال نوارغزه است که از ده ها هزار ساکن نوارغزه می خواهد منازل خود را ترک کنند و این منطقه را تخلیه کنند. بان کی مون در ادامه گفت: اگر این مسئله صحت داشته باشد تاثیر انسانی مخربی بر غیرنظامیان تحت محاصره در این مناطق خواهد داشت.

دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه موضع منفعلانه خود از طرف های درگیر در جنگ غزه خواست که از ادامه جنگ منصرف شوند و به قوانین حقوق بشر پایبند باشند.

11:54:جان کری:هر آتش بسی باید به خلع سلاح حماس منجر شود

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی جانبدارانه از رژیم صهیونیستی و بدون توجه به ملت فلسطین اعلام کرد که تمامی تلاش های بین المللی برای برقراری آتش بس در نوارغزه باید به خلع سلاح جنبش حماس و دیگر گروه های مقاومت فلسطین منجر شود.

وی در ادامه گفت که به تلاش های خود برای برقراری آتش بس در منطقه و بدون هر گونه پیش شرطی ادامه خواهد داد چرا که به اعتقاد وی چنین آتش بسی می تواند شادی عید فطر را به مردم بازگرداند و فرصتی را فراهم کند تا مواد غذایی و دارویی وارد نواغزه شود.

وزیر امور خارجه آمریکا افزود: آتش بس فرصت خوبی را برای از سرگیری مذاکره میان طرف های درگیر در جنگ فراهم خواهد کرد.

11:26:افزایش شهدا به هزار و 115 نفر/حمله موشکی به تل آویو

المیادین اعلام کرد که شمار قربانیان جنگ غزه تاکنون به هزار و 115 شهید و 6 هزار و 550 زخمی افزایش یافته است.

جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز حملات خود را به مناطق مختلف نوارغزه شدت بخشیده اند. در این حملات منازل شماری از رهبران جنبش حماس از جمله اسماعیل هنیه نخست وزیر سابق فلسطین هدف قرار گرفته است.

از سوی دیگر مبارزان فلسطینی در پاسخ به حملات صهیونیست ها تل آویو را هدف 4 فروند موشک قرار دادند.

11:18:نتانیاهو: آینده نزدیکی برای پایان جنگ متصور نیستیم/ ابوزهری: از تهدید نتانیاهو نمی ترسیم

"بنیامین نتانیاهو" در اظهارات خود هشدار داد که عملیات نظامی در غزه به این زودی پایان نخواهد گرفت و مردم این منطقه باید خود را آماده حوادث بد‌تر کنند.

این اظهارات در حالی بیان شد که ارتش رژیم صهیونیستی از ساکنان شمال غزه خواسته است که خانه های خود را ترک کنند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی عصر روز دوشنبه در حالی که وزیر جنگ و ریئس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در کنار وی بودند، در سخنانی گفت که این عملیات تا غیرنظامی کردن غزه و تخریب تونل های زیر زمینی مرزی ادامه خواهد داشت.

این اظهارات در حالی بیان می شوند که رهبران رژیم صهیونیستی هم اکنون تحت فشارهای بین‌المللی برای برقراری آتش بس در نوار غزه قرار دارند. با این حال نخست وزیر اسرائیل در سخنان روز دوشنبه خود ضمن تاکید بر اینکه که عملیات نظامی به این زودی پایان نخواهد یافت گفت: ما تا زمانی که ماموریت‌ خود را در زمینه حفاظت کامل شهروندان، سربازان و کودکانمان کامل نشود به حملات شدید ادامه می دهیم.

این اظهارات با واکنش سامی ابوزهری، سخنگوی حماس روبرو شد. ابوزهری در واکنش به این سخنان نتانیاهو، گفت: تهدیدات وی حماس یا مردم فلسطین را نمی ترساند و اشغالگران تاوان کشتار شهروندان و کودکان را پرداخت خواهند کرد.

11:06:هلاکت 10 نظامی صهیونیست طی ساعات گذشته

گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که بیش از 10 نظامی صهیونیست در عملیاتی در شرق محله الشجاعیه در نوارغزه به هلاکت رسیدند و شماری زخمی شدند. در این عملیات سلاح های دشمن به غنیمت گرفته شد.

مبارزان فلسطینی همچنین با نظامیان اسرائیلی در منطقه "العمور" در شرق خانیونس درگیر شدند و به گفته گردان های مقاومت خسارت بسیاری به ارتش رژیم صهیونیستی وارد شد.

10:48:حمله موشکی به منزل اسماعیل هنیه و رادیو الاقصی

جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز نهادهای اطلاع رسانی جنبش حماس از جمله رادیو الاقصی را بمباران کردند. پخش رادیویی این شبکه متوقف شده است اما پخش ماهواره ای آن ادامه دارد.

رویترز نیز گزارش داد که جنگنده های اسرائیلی صبح امروز منزل اسماعیل هنیه نخست وزیر سابق دولت منتخب فلسطین در غزه را هدف حمله موشکی قرار دادند. این حمله خسارت مالی به منزل وارد کرد اما کسی آسیب ندید.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی این خبر را تایید نکرده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی تهدید کرد که هرگونه آتش بسی در نوارغزه باید به خلع سلاح این منطقه منجر شود. وی گفت که رژیم صهیونیستی به حملات خود در نوارغزه ادامه خواهد داد.

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