به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج که صبح روز جمعه مهمان برنامه ورزش و مردم بود با بیان این مطلب در مورد مشکلاتی که در برگزاری مسابقات در ورزشگاه تختی وجود دارد گفت: ما به عنوان سازمان لیگ وظیفه داریم مسابقات را برگزار کنیم اما ظاهرا در کشور ما سازمان لیگ باید کارهای نظام وظیفه و مالیات را هم انجام دهد و اینطور که پیش می رود احتمالا در آینده‌ای نزدیک پرداخت قبض آب و برق بازیکنان را هم برعهده خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه تجهیز ورزشگاه ها برعهده سازمان لیگ نیست اما همه چیز را از چشم این سازمان می بینند خاطرنشان کرد: با اینکه باشگاه ها ورزشگاه مورد نظرشان را به ما معرفی می کنند و ما هم به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی می کنیم اما همین سال گذشته نزدیک 500 میلیون تومان در ورزشگاه تختی هزینه کردیم. برای ورزشگاه آزادی هم خودمان بحث بلیت الکترونیکی را انجام دادیم.

رئیس سازمان لیگ حرفه ای در بخش دیگری از صحبت هایش در مورد اظهار نظر علی دایی در مورد اینکه چرا اسامی بازیکنان سرباز را دیر اعلام کرده اند گفت: دایی یک حرف خوب زده است و آن اینکه گفته خون بازیکنان از بقیه رنگی تر نیست که نخواهند سربازی بروند. اما ایشان در مورد حسین ماهینی اشتباه می کند. آقای رحیمی در جریان بودند که ماهینی مشکل داشته و از 20 -30 روز قبل شنیده هایی در این زمینه وجود داشت.

وی افزود: با این حال نامه محرمانه نظام وظیفه روز 29 تیرماه به سازمان لیگ رسید و ما هم روز سی ام یعنی به فاصله یک روز این نامه را به باشگاه ها ابلاغ کردیم. آقای رحیمی به عنوان مدیرعامل باشگاه در جریان این موضوع قرار داشت و شاید آقای دایی اطلاعی نداشتند. او در این مورد اشتباه می کند.

رئیس سازمان لیگ حرفه ای باشگاه های کشور همچنین گفت: اگر هم تخلفی در بحث کارت های پایان خدمت بازیکنان صورت گرفته از طرف سازمان لیگ نبوده و مربوط به حوزه نظام وظیفه است. البته نه اینکه کارت ها مشکلی داشته باشد بلکه مدارکی که با نظام وظیفه ارائه شده مشکل ساز شده اند که باید بررسی های لازم در این مورد صورت بگیرد. روز یکشنبه با مسئولان جلسه داریم تا وضعیت نهایی را مشخص کنیم.

مهدی تاج با تاکید بر اینکه سیاست سازمان لیگ برخورد جدی با متخلفان است خاطرنشان کرد: تلاش کرده ایم در سازمان لیگ اصول را زیر پا نگذاریم و اجازه تخلف را به کسی ندهیم. این بار هم قطعا با بازیکنانی که تخلف کرده باشند به شدت برخورد خواهیم کرد. اینطور نیست که آنها بروند در تیم های نظامی بازی کنند. اگر خلاف کرده باشند باید با آنها برخورد شود و حق بازی در تیم های نظامی را هم ندارند.

وی از تلاش سازمان لیگ برتر افزایش حقوق و دستمزد داوران خبر داد و افزود: با توجه به شرایطی که داریم فعلا نمی توانیم به مبالغ دستمزد داوران اضافه کنیم. البته کمیته داوران پیشنهاد یک میلیون دستمزد داور برای هر بازی را ارائه کرده است که در حال بررسی ان هستیم اما فعلا نمی توانیم به مبالغ قبلی چیزی اضافه کنیم.

تاج جوانگرایی تیم ها را یکی از نقاط قوت سازمان لیگ عنوان کرد و افزود: واقعیت این است که لیگ فوتبال ایران در حال رو به عقب بود که ما این موضوع را آسیب شناسی کردیم و به سمت اصلاح شرایط موجود رفتیم. یکی از این موارد جوانگرایی بود که خوشبختانه در تیم ها صورت گرفته و امیدواریم شاهد لیگ پویاتر و با نشاط تری در این دوره باشیم.

وی افزود: بحث دوم هزینه های انباشته باشگاه ها بود که باعث رقم خوردن بدهی های میلیاردی شده بود. در این مورد هم تلاش شد تا هزینه ها کنترل شود. ما سقف بودجه را برای باشگاه ها در نظر گرفتیم که نزدیک به 80 درصد از آنها این سقف را رعایت کردند و بقیه هم باید بررسی کنیم ببینیم شرایط چگونه است. اگر بالاتر از سقف هزینه کرده باشند جریمه هایی را برای آنها در نظر گرفته ایم که اعمال خواهیم کرد.

تاج با اشاره به ارتباطش با کارلوس کی‌روش و بیان اینکه با سرمربی تیم ملی هیچ مشکلی ندارد، عنوان کرد: کی‌روش اکنون به سازمان لیگ اعتقاد خاصی پیدا کرده که این اعتقاد قبلا نبود. بیانیه‌های زیادی صادر می‌شد، علیه سازمان لیگ مصاحبه انجام داده بود اما اکنون اوضاع تغییر کرده و در جلساتی که با ایشان داریم، کی‌روش می‌گوید اگر سازمان لیگ قولی بدهد به آن عمل می‌کند. این بار هم با او تفاهم کردیم که برای هر دو طرف برد - برد بود و برنامه برای سازمان لیگ و تیم ملی مناسب است. با کی‌روش اکنون رفیق هستیم.



وی ادامه داد: کی‌روش اصرار زیادی داشت که برنامه سازمان لیگ یک ساله باشد و ما اکنون برنامه یک ساله‌ای با تاریخ و زمان دقیق بازی‌ها را اعلام کرده‌ایم. در حالی که این اتفاق پیش از این 6 هفته یک بار رخ می‌داد، اکنون ما 10 روز از زمان استاندارد فیفا را که در شهریورماه است از کی‌روش گرفته‌ایم تا لیگ را برگزار کنیم و در عوض در نیم‌فصل 10 روز به او داده‌ایم تا تیم ملی را برای جام ملت‌ها بهتر آماده کند و سایر برنامه‌های ما طبق فیفا‌دی است. کی‌روش نیز این برنامه را پذیرفت و با توجه به اینکه طبق استاندارد فیفا است بهترین برنامه‌ای بود که می‌توانستیم اعلام کنیم.

مهدی تاج از کاهش هزینه ها در یک فصل فوتبال ایران خبر داد و افزود: هزینه های باشگاه ها نسبت به سالهای گذشته کاهش بسیار زیاد و چشمگیری داشته است. امسال مجموع هزینه های 16 تیم لیگ برتر حدود 151 میلیارد تومان شده است. حتی اگر 20 تا 30 میلیارد هم انحراف وجود داشته باشد بازهم نسبت به گذشته کاهش زیادی داشته و با رقم 400 - 500 میلیارد تومان فاصله زیادی دارد.

وی اجازه دادن به تیم سپاهان برای هزینه بیشتر را رد کرد و گفت: نه تنها سپاهان بلکه هیچ باشگاه دیگری اجازه ندارد و نخواهیم داد که بیشتر از سقف بودجه اش هزینه کند. البته این موضوع را قبلا به وزیر ورزش نسبت داده بودند اما درست نیست و سپاهان هم مثل بقیه تیم هاست.

رئیس سازمان لیگ در خصوص رتبه‌بندی لیگ‌های باشگاهی در قاره آسیا نیز توضیح داد و گفت: اکنون کره‌جنوبی با 95.21 امتیاز در رتبه نخست آسیا قرار دارد و با توجه به اینکه عربستان به لحاظ فنی بهتر از ما نتیجه گرفت، با 87 امتیاز دوم است، ایران نیز اکنون 83 امتیازی است و در رتبه سوم قرار دارد. ژاپن با 78 امتیاز ، ازبکستان با 69 امتیاز، استرالیا با 52 امتیاز، امارات با 50 امتیاز و چین با 49 امتیاز در رده های بعدی قرار دارند.