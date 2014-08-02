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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۰۷

با ادامه حملات صهیونیستها مطرح شد؛

انتقاد حماس از جانبداری آمریکا و سازمان ملل/ درخواست کمک وزارت بهداشت فلسطین از جهانیان

انتقاد حماس از جانبداری آمریکا و سازمان ملل/ درخواست کمک وزارت بهداشت فلسطین از جهانیان

سخنگوی حماس از سیاستهای جانبدارانه آمریکا و سازمان ملل و حمایت آنها از رژیم صهیونیستی به ویژه در جنگ غزه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، "سامی ابوزهری" سخنگوی حماس به اظهارات اخیر برخی مقامات سازمان ملل و آمریکا درباره اینکه حماس مسئول نقض آتش بس در غزه است، واکنش نشان داد.

وی اظهارداشت: حماس مسئول نقض آتش بس نیست و اظهارات مقامات سازمان ملل و آمریکا که حماس را مسئول نقض آتش بس معرفی کرده اند در واقع جانبداری از رژیم صهیونیستی است.

در تحولی دیگر، وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه ای از تمام آزادگان جهان و موسسات بین المللی برای کمک به مردم غزه به ویژه مجروحان بیمارستان "الکویتی" در رفح طلب استمداد کرد.

منابع فلسطینی از شمار بسیار بالای مجروحان دراین بیمارستان و فقدان دارو ، وسایل و تجهیزات پزشکی خبر می دهند.

کد مطلب 2341245

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