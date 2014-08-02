هفدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی کتاب‌های چاپ اول ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان منتشر شده در سال 1392 در بخش‌های «شعر»، «داستان تألیف»، «داستان ترجمه»، «علمی و آموزشی»، «مذهبی»، «انقلاب اسلامی»، «دفاع مقدس»، «نمایش‌نامه» و «تصویرگری» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تمامی ناشران، نویسندگان، شاعران، مترجمان و تصویرگران فعال در حوزه ادبیات کودک و نوجوان که در سال 92 اقدام به انتشار کتاب برای گروه‌ سنی خردسال، کودک و نوجوان کرده‌اند، حداکثر تا 29 مرداد فرصت دارند تا سه نسخه از کتاب‌های خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

بر اساس این خبر، طبق اساس‌نامه جشنواره، برای حمایت از ناشران، حداقل 300 و حداکثر 500 نسخه از آثار برگزیده توسط کانون خریداری خواهد شد.

در عین حال، همزمان با هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با واگذار کردن غرفه رایگان، نمایشگاهی با حضور ناشران شرکت‌کننده در جشنواره برپا می‌کند.

بر اساس این گزارش شرایط شرکت در نمایشگاه به زودی توسط دبیرخانه این جشنواره اعلام خواهد شد و شرکت‌کنندگان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره مستقیم 88703660 یا 9-88715545 داخلی 481 دبیرخانه دایمی جشنواره کتاب کودک و نوجوان تماس بگیرید.

دبیرخانه هفدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، پلاک 26، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره کل انتشارات واقع شده است.