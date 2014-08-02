پرداخت 100 درصدی مطالبات گندمکاران هرمزگان/ 24 میلیون دلار ارزآوری با صادرات ماهی یال اسبی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوهاب خرمی بیان داشت: این میزان خرید از 4000 محموله وارده به سیلو است. بهای گندم خریداری شده قریب به 280 میلیارد ریال است، 100 درصد مطالبات گندمکاران به حساب شان واریز شده است.

خرمی به کیفیت گندم های خریداری شده اشاره و بیان کرد:باتوجه به معيارهاي خريد گندم هاي خريداري شده در وضعیت مطلوب هستند.

معاون سازمان تعاون روستایی هرمزگان، تصریح کرد: 10 مرکز خرید گندم در استان که عمدتا در شهرستان حاجی آباد مستقر بودند نسبت به خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان زحمتکش استان اقدام کردند.

وی بیان کرد: اکثر این مراکز متناسب با سطح زیر کشت و میزان برداشت در سطح استان پراکنده بوده و هدف این است که بتوانیم در راستای تسهیل و تسریع روند تحویل گندم و کاهش هزینه های حمل و تكريم کشاورزان گندم برخی از شهرستان‌های تابعه در همان شهرستان خریداری کنیم.

خرمی با تاکید بر اینکه امسال اولویت خرید گندم با بخش تعاونی بود، افزود: خرید گندم تضمینی توسط شبکه تعاون روستايی هرمزگان نسبت به سال گذشته از رشد بیش از دو برابری برخوردار بوده است.

معاون سازمان تعاون روستایی هرمزگان بیان کرد: بهای گندم تحویلی به مراکز خرید روزانه محاسبه و در کمترین زمان ممکن از سوی بانک سپه به حساب کشاورزان واریز می شد.

وی افزود: قیمت تضمینی هر کیلو گندم معمولی 10 هزار و 500 ریال و قیمت هر کیلو گندم دروم10 هزار و 800 ریال تعیین شده بود.

24 میلیون دلار ارزآوری با صادرات ماهی یال اسبی

مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: سال گذشته بیش از هشت هزار و500 تن ماهی گونه یال اسبی با ارزشی بالغ بر 24 میلیون دلار از آبهای هرمزگان صادر شده است.

سید پرویز محبی مقدار صید ماهی گونه یال اسبی درآبهای این استان درسال گذشته را 4هزار و30 تن عنوان کرد وافزود: با صید این مقدارماهی، هرمزگان رتبه دوم را در کشور کسب کرد.

وی با بیان اینکه ماهی یال اسبی ارزش صادرات بالایی دارند گفت: ذخایر مناسب و کمتر برداشت شده این گونه در آب های استان می تواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد.

مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه 10 فروند شناور کلاس کشتی در صید ماهیان یال اسبی مشارکت دارند، تصریح کرد: ماهیان یال اسبی صیده شده معمولا به کشورهای چین و تایلند صادر می شوند.

محبی در رابطه با زمان صید این گونه از آبزیان اظهارکرد: فصل صید این ماهی هر سال از آبان ماه شروع و تا پایان اسفند ادامه دارد.

ماهي یال اسبی از ماهیان با ارزش و اقتصادي است که در آبهاي خليج فارس و درياي عمان به عنوان صید هدف وصید ضمنی استحصال می شود.