تلاش داعش برای گرفتن بیعت اجباری از مردم دیرالزور/هلاکت50 تروریست در غرب حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، منابع سوری اعلام کردند: گروهک داعش اصحاب رسانه در دیرالزور را مجبور کرده است که برای ادامه فعالیت رسانه ای با ابوبکر البغدادی به عنوان خلیفه بیعت کنند.

در حلب، نیروهای ارتش سوریه طی عملیاتی 50 فرد مسلح را در محور غربی شهر حلب به هلاکت رساندند و برخی دیگر را زخمی کردند.

در حومه دمشق، نیروهای ارتش سوریه با گروههای تروریستی که قصد نفوذ از جرود عرسال را به الجبه در القلمون داشتند هدف قرار دادند و تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند.

ارتش سوریه در غرب حلب مانع هر گونه نفوذ گروههای تروریستی شد و به استحکام مواضع خود در این منطقه پرداخت.

در دریاچه الرستن در حمص در نزدیکی روستاهای کیسین و الغجر ارتش سوریه مانع تلاش گروههای تروریستی برای تسلط بر یک مرکز ایست بازرسی در وادی العین در جنوب دو روستای مذکور شد و تعدادی از آنها را به هلاکت رساند.

در ادلب ارتش سوریه تلاش گروههای تروریستی برای نفوذ به روستای حلوز را ناکام گذاشت و تعدادی از تروریست ها که در میان آنها اتباع داغستانی و چچنی دیده می شوند، به هلاکت رساند.