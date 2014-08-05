مردانی که ارنست همینگوی هستند/ شباهت 130 نفر به خالق «پیرمرد و دریا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در جریان مسابقه مردان شبیه به ارنست همینگوی و رقابت بیش از 130 مرد ریش سفید، بعد از سه مرحله رأیگیری توسط دستاندرکاران این رقابت و برندگان دورههای گذشته در نهایت والی جونز از فونیکس آمریکا بعد از 6 مرحله تلاش سخت و رقابت خیلی نزدیک با 20 چهره شبیه دیگر به نویسنده فقید آمریکایی، توانست جایزه و رتبه نخست را از آن خود کند.
فینالیستهای این دوره از سوی مجمع چهرههای شبیه به ارنست همینگوی علاوه برای دریافت جایزه، سفر و اقامتی 4 شبه در محل زندگی همینگوی، افتخار این را خواهند داشت که در هیأت داوری دوره بعدی این مسابقه حضور داشته باشند.
ارنست همینگوی نویسنده معروف آمریکایی و متولد 21 ژوییه 1899 در ایالت ایلینوی، نگارنده رمانهای متعددی از جمله «پیرمرد و دریا»، «زنگها برای که به صدا درمیآیند»، «وداع با اسلحه»، «خورشید هم طلوع میکند» و «مردان بدون زنان» است.
همینگوی در 2 ژوییه 1961 با تفنگ دولول ساچمهای مورد علاقهاش، به زندگی خود پایان داد.
رمان «پیرمرد و دریا» که معروفترین اثر همینگوی است بر اساس شخصیت واقعی پیرمرد ماهیگیر کوبایی با نام گرگوریو فوئنتس نوشته شده که همینگوی در سفری که به همراه همسرش مارتا گلهورن در سال 1930 به کوبا داشت، با او آشنا شد.
در سال 1958 فیلمی به کارگردانی استورگس از روی رمان «پیرمرد و دریا» ساخته شد و بعدها آنتونی کویین بازیگر مطرح سینمای جهان نیز در نسخه سینمایی دیگری از این رمان شناخته شده، به ایفای نقش پرداخت.
مسابقه مردان شبیه به ارنست همینگوی با حضور بیش از 130 مرد ریش سفید و شبیه به این نویسنده فقید آمریکایی برگزار شد که قرار است این افراد در فستیوال «روز ارنست همینگوی» در کنار هم جمع شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در جریان مسابقه مردان شبیه به ارنست همینگوی و رقابت بیش از 130 مرد ریش سفید، بعد از سه مرحله رأیگیری توسط دستاندرکاران این رقابت و برندگان دورههای گذشته در نهایت والی جونز از فونیکس آمریکا بعد از 6 مرحله تلاش سخت و رقابت خیلی نزدیک با 20 چهره شبیه دیگر به نویسنده فقید آمریکایی، توانست جایزه و رتبه نخست را از آن خود کند.
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