به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در ادامه بازدید از شبکه ها و مراکز سیما و بررسی از نزدیک روند اقدامات، با مدیران مرکز سیما فیلم دیدار و گفتگویی چهار ساعته داشت و ضمن اطلاع از گزارش کار تولیدات این مرکز، درباره اولویت ها و ضرورت های کاری سیما فیلم سخن گفت.

سیما فیلم معیار استاندار سازی در سیما شود

معاون سیما ماموریت و وظیفه اصلی سیما فیلم را مبتنی بر چهار محور اصلی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، بیداری اسلامی و سبک زندگی اسلامی ایرانی برشمرد و گفت: همه تولیدات سیما فیلم باید نسبت معناداری با این چهار حوزه داشته باشد

دکتر دارابی در این جلسه تاکید کرد: تولیدات سیمافیلم باید به عنوان معیاری برای استاندارد سازی در تولید آثار تلویزیونی محسوب شود.

وی همچنین یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان از تولیدات این مرکز را شبکه تازه تاسیس افق دانست و گفت: سرفصل تولیدات مبتنی بر این همکاری به زودی طی تفاهم نامه ای بین مدیر شبکه افق و رییس مرکز سیمافیلم مشخص خواهد شد.

معاون سیما تولید فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی در حوزه های علم و فناوری، آینده پژوهی، سند چشم انداز و پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران را نیز ضروری دانست.

دکتر دارابی در ادامه سخنان خود با تاکید بر جایگاه موثر مرکز سیمافیلم در تولید آثار فاخر تلویزیونی گفت: این مرکز، در واقع خانه ای است برای گرد هم آمدن اصحاب هنر، نویسندگان، تهیه کنندگان، کارگردانان و بازیگران و به مدیران مرکز توصیه می کنم به برگزاری نشست های تخصصی و استفاده از نظرات هنرمندان اهتمام بیشتری داشته باشند.

معاون سیما چابک سازی و کوچک سازی ساختار سیما فیلم را ستود و افزود: این موفقیت می تواند الگوی مناسبی برای بخش های دیگر سازمان و شبکه های سیما باشد.

دارابی همچنین با استقبال از توجه ویژه سیمافیلم به ایده های مردم در حوزه فیلم سازی، گفت: ایده ها باید موضوع، ساختار، ضرورت، زمان و مکان را در برداشته، کاربردی و عملیاتی باشند.

وی از مرکز سیما فیلم خواست در تولیدات خود به استفاده چند منظوره از یک اثر توجه داشته باشند و برای استفاده حداکثری از امکانات مصروف در یک اثر تولیدی، قالب های مختلف مستند، فیلم و سریال را در تولید یک مجموعه ، توامان در نظر بگیرند.

معاون سیما همدلی، صمیمت و مودت همکاران سیما فیلم را ستود و از اهتمام آنها برای تولید آثار موثر و فاخر تلویزیونی قدردانی کرد. پیش از سخنان معاون سیما مدیران مرکز سیمافیلم دیدگاه های خود را درخصوص تولید فیلم و مجموعه تلویزیونی بیان کردند.

31 سریال مرتبط با دفاع مقدس تولید می شود

محمدرضا معصوم زادگان رییس مرکز سیما فیلم نیز گفت: ساختار سیمافیلم به سه گروه برنامه ساز ساختاری تغییر شکل پیدا کرده است و بر این اساس کارها با برنامه ریزی و روال بهتر و سریعتر پیش می رود. 31 سریال کامل مرتبط با ماموریت سیمافیلم در حوزه انقلاب و دفاع مقدس در دستور کار است. در حوزه تله فیلم نیز در صورت تامین اعتبار می توانیم سالانه 50 تا 80 تله فیلم تولید کنیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته 45 تله فیلم پخش شد و در حال حاضر 20 تله فیلم آماده پخش است. 5 تله فیلم در حال تولید است و 5 تله فیلم هفته های آینده کلید می خورد.

در این دیدار محمد رضا معصوم زادگان رییس مرکز سیما فیلم از تولید 7 سریال جدید خبر داد و عنوان کرد: 7 مجموعه تلویزیونی در همین موضوعات با نام‌های «انقلاب دوم»، «پرواز در ارتفاع صفر»، «شهیدان افراسیابی»، «پسران سفید رو»، «زیر لب بشمار»، «نفوذی» و «ضلع سوم» در حال تولید هستند. همچنین 6 سریال در مرحله نگارش و 6 مجموعه تلویزیونی دیگر نیز در مرحله تولید، تدوین و آماده سازی قرار دارند.

مدیر گروه انقلاب و دفاع مقدس سیما فیلم در این دیدار گفت: مجموعه های الف ویژه «سلمان فارسی»، «شهیدان چمران»، «مهدی باکری»، «تهرانی مقدم»، «جاویدالاثر احمد متوسلیان» و «خواجه نصیر طوسی» نیز در دستور کار سیما فیلم است. همچنین مستندهای «بعد از تو» با محوریت همسران شهدای خلبان در 13 قسمت، قسمت دوم «فیلمی ناتمام برای دخترم سمیه»، «قحطی بزرگ» و مستندی با موضوع مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 از جمله مستندهای در دست اقدام است.

وی مجموعه های تلویزیونی «عمار یاسر»، «ضلع سوم»، «گروه »44، «جنگ بود»، «پرواز در ارتفاع صفر»، «اسیر کوچک»، «سحرخیزان»، «راز» و «طاعونم را از جمله سریال های در دستور ساخت برشمرد.

رصد 40 هزار ایده مختلف برای تولید آثار تلویزیونی

غلامرضا الماسی مدیر گروه فیلم های تلویزیونی سیما فیلم نیز گفت: 43 طرح برای تله فیلم مصوب شده است و طرح های قابل توجهی نیز در دستور کار است.

وی خاطرات «شهید باکری»، «خلیج عدن» و «دزدان دریایی» را از جمله تله فیلم های در دست اقدام توصیف کرد و افزایش اعتبار و اصلاح نرخ برآورد را در تولید آثار تلویزیونی سیما فیلم خواستار شد.

همچنین محمدرضا حبیبی مدیر گروه مجموعه های تلویزیونی از مجموعه «انقلاب دوم»، «چشم سوم»، و کار مستند آموزشی با موضوع کودک، نوجوان و خداشناسی به عنوان مجموعه های در دست اقدام یاد کرد.

در ادامه مجتبی شاکری از رصد بیش از 40 هزار ایده سریال و فیلم تلویزیونی در سیما فیلم خبر داد گفت: بررسی این آثار به 400 اثر قابل توجه و سپس 200 اثر اولویت دار منجر شده است که از این تعداد 13 اثر کد دریافت کرده است. در سال 1393 از حداقل 10 تا 30 فیلم نامه تولید و ارائه می شود که می تواند زمینه ساز تولید مجموعه تلویزیونی ارزنده شود.

مسعود نقاش زاده، مشاور رییس مرکز سیمافیلم، آثار نمایشی را چهره واقعی سیما در منظر مخاطبان توصیف کرد و موفقیت و یا موفق نشدن تلویزیون در جذب مخاطب و تاثیرگذاری را منوط به آن دانست و افزود: سیما فیلم می تواند پایه اولیه تشکیل مرکز تولید آثار نمایشی در معاونت سیما باشد.