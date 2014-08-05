مهلت دریافت کالابرگ سوخت زمستانی در سیستان و بلوچستان تمدید شد

دادخدا اعتصامی در گفتگو با مهر بیان داشت: ساكن شهـرستان هاي زاهدان، ميرجاوه، زابل، زهك، هيرمند، نيمروز، هامون و خاش می توانند با استفاده از كالابرگ نفت سفيد شماره 20 جهت دريافت سوخت زمستاني اقدام کنند.

وی افزود: مدت زمان دریافت این سهمیه که پیش از این تا پایان مرداد ماه اعلام شده بود به منظور رفاه حال شهروندان و تهیه و ذخیره سازی سوخت لازم تا پایان شهریور ماه امسال تمديد و اعتبار دارد.

وی بیان داشت: ساکنان شهر های یاد شده با در دست داشتن کالابرگ های شماره 320، 220 ، 520 و 120 اعم از شهـري، روستائي و عشايـري می توانند از طریق نمایندگی های فروش نسبت به دریافت 200 لیتر سهمیه نفت سفید به منظور ذخیره سازی زمستانی اقدام کنند.

اعتصامی با بیان اینکه به منظور توزیع و ذخیره سازی سوخت زمستانی برای خانواده ها نیز برنامه منسجمی در دستور کار قرار دارد ادامه داد: در همین راستا باتوجه به توزيع بخشي از سهميه زمستاني خانوارها و نياز به ذخيره سازي سوخت زمستاني در فصول گرم سال توزيع اين فرآورده در منطقه 200 درصد افزايش داشته است.

وی ابراز داشت: منطقه زاهدان يكي از مناطق 37گانه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي باشد كه با دارابودن 4 ناحيه و 3 انبار تداركاتي و 2 مركز سوخت گيري هواپيمايي وظيفه تامين و توزيع فراورده هاي نفتي در شمال ، مركز و بخش هايي از جنوب استان را بر عهده دارد.