جامعه پزشکی کردستان در حمایت از مردم غزه تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه پزشکی کردستان اعم ازاعضای نظام پزشکی، بسیج جامعه پزشکی، مسئولان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان در سنندج برای دفاع از مردم مظلوم غزه و اعلام آمادگی خود برای اعزام در قالب تیم های درمانی به نوارغزه و ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به این مرم ستمدیده گردهم آمدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این تجمع گفت: از زمانی که مردم فلسطین به خصوص غزه برای دفاع از آب و خاک و ناموسشان سلاح برداشتند که سرنوشت خود را تعیین کنند نظام سلطه و مزدوران از جمله اسرائیل محاصره این مناطق را تنگ تر و فشارها را بیشتر کردند.

طیب قدیمی ادامه داد: در سال های 2006 و 2008 نیز شاهد جنایات وحشیانه 22 روزه و 18 روزه اسرائیل علیه غزه بودیم که صهیونیست ها با مقاومت مردم غزه مواجه و مجبور به عقب نشینی شدند.

وی ادامه داد: اسرائیل امسال هم تجاوزهای خود را بر علیه مردم غزه به امید اینکه این بار آنها ها را از پای درآورد ، بار دیگر آغاز کرد.

وی اظهار داشت: اکنون 34 روز از مقاومت مردم غزه می گذرد و هر روز بر توان و اراده غزه ای ها افزوده می شود و در مقابل رژیم صهیونیستی هم صدای شکاف زلزله ای که بر دیوار پوشالی و گنبد کارتونی اش وارد شده است را می شنود.

سکوت مدافعین حقوق بشر نشان از پوشالی بودن وعده های آنها دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: برای جامعه بشریت جای تاسف است که بهترین تفریح عده ای آدمکشی و کودک کشی شده است.

قدیمی بیان کرد: این ایام که اسرائیل مردم ستمدیده غزه را مورد حملات زمینی و هوایی قرار داده ، بهترین زمان امتحان پس دادن حکومت ها و مسلمانان جهان است.

وی با اشاره به اینکه مردم بسیاری از کشورهای دنیا پشتیبانی خود را از مردم مظلوم غزه به نحوه های مختلفی اعلام کردند ،عنوان کرد: حتی مردم امریکای لاتین که دارای عقاید متفاوتی با مسلمانان هستند با تجمع و سردادن شعارهای مختلفی در این مدت حمایت خود را از مردم مظلوم غزه به گوش جهانیان رسانده اند.

وی اظهارداشت: سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر هم در این شرایط با سکوت خود نشان دادند که تمام ادعاهای حقوق بشری آنها پوشالی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه پیروزی حق علیه باطل وعده الهی است،افزود: گسترش آرمان های اسلامی و به ثمر رسیدن مقاومت امری حتمی و تردید ناپذیر است و شمارش معکوس برای نابودی اسرائیل هم آغاز شده است.

قدیمی بیان کرد: جامعه پزشکی استان در این تجمع آمادگی خود را برای پذیرش مجرومحین غزه و ارسال خدمات بهداشتی و درمانی به آنها اعلام می کند.

در ادامه این تجمع قطعنامه ی جامعه پزشکی ایران در حمایت از مردم مظلوم غزه قرائت شد.

در بخشی از این قطعنامه آمده بود که بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین تاکنون یک هزار و 865 فلسطینی که اغلب غیر نظامی و بیشتر آنها را کودکان و زنان هم تشکیل داده بودند در حملات رژیم صهیونیستی به غزه کشته و مجروح شدند.

در این قطعنامه ذکر شده بود که رژیم صهیونیستی به 17 بیمارستان غزه و 102 امدادرسان حمله کرده است و در این حمله ها 19 نفر از کارکنان امدادی به شهادت رسیدند و 10 بیمارستان هم بسته شده است.

ما جامعه پزشکی ایران ضمن محکوم کردن این جنایت وحشیانه آن را مصداق جنایات جنگی و نسل کشی می دانیم و از سازمان بهداشت جهانی می خواهیم زمینه اعزام متخصصان و پزشکان ایرانی به نوار غزه را فراهم کند.

در ادامه این قعطنامه عنوان شده ،بیمارستان ها و مراکز درمانی ایران اسلامی آماده پذیرش و ارائه خدمت به مجروحان غزه از لحاظ درمانی و توانبخشی ، ارسال تجهیزات پزشکی و درمانی و حمایت مالی و فنی، دایر کردن بیمارستان های صحرایی در نوار غزه است.

تجمع کنندگان با حمل پلاکاردهایی با مضامین اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه به زبان فارسی و انگلیسی we ready to help GAZA و سردادن شعارهایی شامل فلسطین،فلسطین حمایتت می کنیم، مرگ بر اسرائیل،امریکا، جنایت اسرائیل جنایت امریکاست، این همه قتل و غارت حمایت امریکاست، داعشی و تکفیری عامل اسرائیل اند، با همه ی جنایت گروهکی ذلیل اند، جنایت صهیونیست زیر سر امریکاست، انزجار خود را نسبت به جنایت های اخیر ابراز کردند.

در پایان این مراسم طوماری هم توسط تجمع کنندگان در اعلام حمایت از مردم غزه و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی امضا شد.