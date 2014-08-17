ورود شورای فرهنگ عمومی به مسئله ممیزی/ ایده واگذاری ممیزی به ناشران سیاسی نیست

حجت الاسلام و المسلمین حسین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در گفتگو با مهر درباره نحوه ورود این شورا به بحث واگذاری ممیزی به ناشران - که در تبصره ماده 5 مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست­‌ها و ضوابط نشر کتاب» بر آن تصریح شده است - ابتدا به بیان نظرات خود در این خصوص پرداخت و گفت: اصل این فکر سیاسی نیست ولی متاسفانه معمولاً اینگونه مسائل به سرعت رنگ و بوی سیاست به خود می‌گیرد. شما نگاه کنید که یک کتاب در تیراژ 3000 و یا حداکثر 4000 نسخه چاپ می‌شود ولی این همه سرش دعوا می‌کنیم، آن وقت یک فیلم و یک سی دی در تیراژ میلیونی توزیع می‌شود در حالی که توجهات به آن کمتر است.

وی افزود: متاسفانه اینکه چه چیز چاپ بشود و چه چیز چاپ نشود و کلاً این بحث‌های مربوط به ممیزی، به محمل دعواهای سیاسی بین دو جبهه تبدیل شده و به عقیده من آنهایی هم که در این دعوا هستند، هیچ دلسوزی نسبت به مسئله مهم فرهنگ به خرج نمی‌دهند و فقط از این مسئله برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کنند و الّا کدام آدم انقلابی است که راضی می‌‌شود مطلبی را که مثل زهر جان جوان ما را می‌گیرد، همینطوری و بدون بررسی در اختیارش بگذارد؟ و کدام آدم عاقلی هست که راضی شود آنقدر آدم‌ها محصور بشوند که آزادی را از آنها باید بگیرند؟ متاسفانه بحث درباره چگونگی عمل کردن به قانون نشر کتاب در هر دوره در دست گروه‌های سیاسی بوده و هر کسی با ذهنیت‌های خودش آن را پیش برده است.

شاهمرادی گفت: چیزی هم که آقای صالحی (معاون فرهنگی وزیر ارشاد) گفته، این است که ما به جای اینکه همه کتاب‌ها را 10 نفر یا 50 نفر ببینند و بررسی کنند، طبق اصل 44 و طبق فرمایش مقام معظم رهبری که امور را به اهلش واگذار کنیم، این (ممیزی) را هم به اهلش واگذار کنیم. واگذاری این کار هم یعنی اینکه یکسری آدم‌های ادیب کتاب‌های ادبیات را بررسی کنند، دین شناسان کتاب‌های دینی را بررسی کنند. معلوم است که آبشخور مسائل مربوط به دین و اخلاقف و فلسفه و عرفان، جایی مثل قم است پس چه بهتر این حوزه را به قم بدهیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: یک سری ناشران خوب که سابقه‌ خوبی در زمینه نشر کتاب دارند و از اول هم یک مورد منفی عمدی بدی از آنها دیده نشده، اینها برای منافع خودشان بیشتر دل می‌سوزانند. خُب چه ایرادی دارد این کار را به آنها بدهیم؟ البته باید به آنها بگوئیم که اگر خطایی از آنها سر بزند، با آنها برخورد می‌شود. منظور من این است که اصل صورت مسئله، پیچیده و بد نیست و من هم فکر نمی‌کنم که وزارت ارشاد نظری غیر از مصالح انقلاب و نقطه نظرات آقا را داشته باشد. آقا هم هیچ تعارفی با کسی ندارند و هر جایی ایرادی ببینند، بی‌تعارف می‌گویند ولی متاسفانه ما آنها را هم مصادره به مطلوب می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده 5 مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست­‌ها و ضوابط نشر کتاب» ابلاغی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتخاب اعضای کارگروه‌های تخصصی و کاری بررسی کتاب و نیز کارگروه‌های استانی، به انتخاب شورای فرهنگ عمومی منوط شده است، این شورا چگونه به این بحث ورود پیدا می‌کند» با اشاره به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر شورای فرهنگ عمومی کشور، گفت: اگر قرار باشد این موضوع در دستور کار قرار گیرد، تنها وزیر ارشاد و نه معاون فرهنگی او، می‌تواند موضوع را در جلسه شورا مطرح کند و چنانچه این اتفاق بیفد، گردش کاری آن در دبیرخانه شورا انجام و در جلسه شورا مطرح خواهد شد و اگر مصوبه‌ای در این خصوص پدید بیاید، ابلاغ خواهد شد.