جنجال انتخاب مسافران اینچئون در هتل آکادمی/ موسوی: در شوک هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته با فرمولی که پیش از این فدراسیون اعلام کرده بود طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در بخش بانوان برگزار شد و پس از آن نیز روابط عمومی این فدراسیون اعلام کرد که با معرفی نفرات اصلی 5 وزن اصلی، کاراته کاهای اعزامی به اینچئون روز یکشنبه (امروز) معرفی خواهند شد.

اما تصمیم گیری پیش از موعود و رسیدن اخبار آن به اردوی تیم ملی ناراحتی و اعتراض شدید کاراته کای حذف شده را در پی داشت. فاطمه چالاکی بعد از آنکه متوجه شد وزن 55- کیلوگرم برای اعزام به بازی‎ها از دستور کار تیم ملی خارج شده نسبت به این تصمیم کادر فنی معترض شد و این اعتراض را به شدت به مربیان تیم ملی منتقل کرد. البته شنیده ها حاکی از آن است که اعتراض چالاکی به قدری شدید بود که دیگر ورزشکارانی که در هتل آکادمی مستقر بودند را تحت تاثیر قرارداده بود.

در همین رابطه موسوی سرمربی تیم ملی بانوان در این خصوص به مهر گفت: هنوز در خصوص نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی تصمیم گیری نشده است ، ما در شوک اتفاقات شب گذشته هستیم و طی یکی دو روز آینده در این خصوص اقدام خواهیم کرد.

وی در مورد ناداوری در مبارزه کرجی و دوستی و شائبه حمایت فدراسیون از یک کاراته ی خاص گفت: من خودم با سحر کرجی صحبت کردم و از اینکه همانند بازی های قبل تلاش نکرده به او تذکر دادم ، به هر حال مسابقات انتخابی است و استرس آن خیلی بیشتر است ولی به هیچ عنوان ناداوری نبوده و من این موضوع را قبول ندارم.



سرمربی تیم کاراته بانوان در خصوص دلیل حذف 55- کیلوگرم گفت: در بخش بانوان چهار سهمیه بیشتر نداریم. کاراته کای این وزن به کاراته کاهای ژاپن ، ویتنام و چین تایپه باخته است و در نهایت، بررسی های ما به اینجا ختم شد که این وزن را اعزام نکنیم و از نفر برتر آن خواستیم در هر وزنی که می خواهد انتخابی بزند.

موسوی در پایان گفت: هیچ کاراته کایی از اردو حذف نشده و چالاکی می تواند در هر وزنی که خود می خواهد حتی اگر توان کاهش وزن دارد در وزن 50- کیلوگرم مبارزه کند. من از هیچ کاراته‌کایی حمایت نمی کنم چرا که باید پاسخگوی نتایج تیم ملی باشم.

در همين رابطه با محسن آشوری مدیرتيم های ملی در چند مورد تماس گرفته شد که وی پاسخگو نبود و عشرت شاه محمدی نایب رئیس بانوان فدراسیون نیز در چند مورد پاسخگویی را به ساعت دیگر موکول کرد. گویا برای تصمیم گیری در خصوص اتفاقات شب گذشته جلسه در حال برگزاری است.