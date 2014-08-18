مراسم سومین روز درگذشت مرحوم"مهدی نفر" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم امروز دوشنبه در مسجد بلال صدا و سیما برگزار شد. بسیاری از اهالی ورزش و رسانه با حضور در این مراسم ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحوم نفر، یاد و خاطره این خبرنگار از دست رفته را گرامی داشتند.

پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک، محمد عباسی وزیر پیشین ورزش، تقدس‌نژاد معاون مالی و اداری سازمان صدا و سیما، بهرام افشارزاده و سید سعید افجه‌ای مدیرعامل و سخنگوی باشگاه استقلال، علی کریمی، علی دایی و دیگر اعضای کادر فنی پرسپولیس، مهدی تاج، غلامرضا بهروان، محمدرضا ساکت، امیر قلعه نویی، فرهاد کاظمی، علی پروین، حسین فرکی، محمد دادکان، محمود و محمدرضا مشحون، محمد زارع‌پور، ناصر علیفرد، هاشم صائبی، نمایندگان کانون هواداران باشگاه استقلال و پرسپولیس، رضا نورمحمدی، محسن بنگر، پژمان نوری، نادر فریادشیران، احمد سجادی، برخی روسای فدراسیون‌ها و بسیاری از چهره‌های ورزشی دیگر همراه با مدیران عامل و سردبیران رسانه‌ها و خبرنگاران ورزشی از جمله چهره‌هایی بودند که در مراسم سومین روز درگذشت مرحوم مهدی نفر حضور پیدا کردند.

مهدی نفر پنجشنبه شب گذشته در اثر سانحه رانندگی در اتوبان بابایی جان خود را از دست داد. این خبرنگار ورزشی روز گذشته با حضور جمعیت زیاد اهالی ورزش و رسانه از ورزشگاه شهید شیرودی به سمت بهشت زهرا تشییع شد. مرحوم نفر در قطعه 225، ردیف 47 و شماره 10 بهشت‌ زهرا (س) (قطعه نام آوران) به خاک سپرده شد.

مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم مهدی نفر روز پنجشنبه در مسجد خاتم الانبیا مارلیک کرج برگزار خواهد شد.