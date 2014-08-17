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۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۱

آخرین وداع ورزشی‌ها با یک خبرنگار؛

مراسم تشییع مرحوم نفر با حضور نماینده دولت و وزیر ورزش برگزار شد

مراسم تشییع مرحوم نفر با حضور نماینده دولت و وزیر ورزش برگزار شد

مراسم تشییع پیکر مرحوم مهدی نفر، خبرنگار ورزشی که پنجشنبه شب در اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد، با حضور مسئولان ورزش کشور و اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم از ساعت 10 در ورزشگاه شیرودی آغاز شد. پیکر شادروان مهدی نفر که از خبرنگاران فعال در حوزه ورزش بود و همزمان به عنوان گزارشگر صدا و سیما در برنامه ورزش و مردم و نیز کارمند وزارت ورزش و جوانان نیز فعالیت داشت، در این ساعت به ورزشگاه شیرودی آمد تا در میان جمعیت زیاد اهالی ورزش و رسانه تشییع شود. این در واقع آخرین حضور "نفر" در میان اهالی ورزش بود.

پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و معاونانش در این وزارتخانه، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک، بهرام افشارزاده، مهدی محمدنبی، شهاب‌الدین عزیزی خادم، سیدمحمد آقامیر، افشین پیروانی، محمد مولایی، مهدی تاج، محمود خسروی‌وفا، مهدی مهدوی‌کیا، حمید استیلی، محمود خوردبین، حمید درخشان، پرویز مظلومی، بهنام ابوالقاسم‌پور، هادی طباطبایی، محمد رویانیان، بهزاد غلامپور، محمد پنجعلی، وحید طالب‌لو، پرویز مظلومی، محمد نوری، بهرام شفیع و جمع زیادی از اهالی رسانه و دست اندرکاران ورزش از جمله افرادی بودند که در مراسم تشییع پیکر مرحوم مهدی نفر حضور داشتند.

همچنین پیکر مرحوم مهدی نفر پس از اقامه نماز میت به سمت بهشت زهرا (س) تشییع شد و در قطعه نام آوران به خاک سپرده شد.

علی پروین، محمود خوردبین، آرش برهانی، عادل فردوسی‌پور و خبرنگاران رسانه‌های مختلف گروهی، از چهره‌های حاضر در مراسم تدفین مرحوم نفر بودند. این خبرنگار فقید در قطعه 225، ردیف 47 و شماره 10 بهشت‌ زهرا (س) به خاک سپرده شد.

کد مطلب 2351484

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