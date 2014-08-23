مسابقات قهرمانی اسکواش پسران کشور در اراک آغاز شد

مازیارخاکباز به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات در سه رده‌ سنی زیر 9، 11 و 13 سال پسران در ورزشگاه 5 مرداد اراک در حال برگزاری است.

خاکباز در ادامه گفت: در این مسابقات 46 ورزشکار از استان مرکزی، همدان، تهران، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، یزد، مازندران، کیش، کرمان و سمنان حضور دارند و با یکدیگر به رقابت می پردازند.

خاکباز در ادامه گفت: در این مسابقات طرح الماس ملی برای اولین بار به میزبانی استان مرکزی و با هدف شناسایی نخبگان زیر 11 سال و توسعه قهرمان‌سازی در آینده ورزش اسکواش برگزار می‌شود.

خاکباز گفت: در این طرح پس از شناسایی استعدادهای برتر، روند آموزشی تا مراحل قهرمانی بر عهده فدراسیون اسکواش است.

خاکباز درآخر گفت: هفته گذشته مسابقات قهرمانی اسکواش بانوان کشور در سه رده سنی زیر15،17 و19 سال برگزارکردیم.