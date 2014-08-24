مسابقات قهرمانی اسکواش پسران کشور با معرفی نفرات برتر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات 46 ورزشکار از استان مرکزی، همدان، تهران، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، یزد، مازندران، کیش، کرمان و سمنان حضور دارند و بایکدیگر رقابت کردند.

نتایج نهایی این مسابقات به شرح زیر است:

رده سنی زیر 9 سال:(بازیها در این رده سنی به صورت دوره ای برگزار شد)، نفر اول: آرشام جلیلی (کیش)، نفر دوم:امیرحسین تبریزیان (آذربایجان غربی) و آراد جلیلی (کیش) و پدرام قرضی (آذربایجان غربی) مشترک سوم شدند.

رده سنی زیر 11 سال: نفر اول: پویا شفیعی (آذربایجان شرقی)، نفر دوم : امیرحسین صادق خانی(کرمان) و آبتین امینی(مرکزی) و آرمین اصغرزاده (آذربایجان غربی) مشترک سوم

رده سنی زیر 13 سال: نفر اول: دانیال قارونی ( تهران)، امیرپارسا رستگار (کیش)، علیرضا گلستانی (کیش) و سامر محمدپور (آذربایجان غربی) مشترک سوم

نفر برتر جدول پلیت رده سنی زیر 11 سال: ابوالفضل سجادیان(خراسان) و نفر برتر جدول پلیت رده سنی زیر 13 سال: سپهر سحر (خوزستان)



رئیس هیات اسکواش استان مرکزی در حاشیه این مسابقات به مهر گفت: این مسابقات طرح الماس ملی برای اولین بار به میزبانی استان مرکزی و با هدف شناسایی نخبگان زیر 11 سال و توسعه قهرمان‌سازی در آینده ورزش اسکواش برگزارشد.

مازیار خاکباز گفت: در این طرح پس از شناسایی استعدادهای برتر، روند آموزشی تا مراحل قهرمانی بر عهده فدراسیون اسکواش است.