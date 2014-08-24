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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۸:۴۵

در اراک:

مسابقات قهرمانی اسکواش پسران کشور با معرفی نفرات برتر پایان یافت

مسابقات قهرمانی اسکواش پسران کشور با معرفی نفرات برتر پایان یافت

اراک-خبرگزاری مهر: مسابقات قهرمانی اسکواش پسران کشور روز جمعه و شنبه در سه رده‌ سنی زیر 9، 11 و 13 سال پسران به مدت 2 روز در ورزشگاه 5 مرداد اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات 46 ورزشکار از استان مرکزی، همدان، تهران، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، یزد، مازندران، کیش، کرمان و سمنان حضور دارند و بایکدیگر رقابت کردند.

نتایج نهایی این مسابقات به شرح زیر است:

رده سنی زیر 9 سال:(بازیها در این رده سنی به صورت دوره ای برگزار شد)، نفر اول: آرشام جلیلی (کیش)، نفر دوم:امیرحسین تبریزیان (آذربایجان غربی) و آراد جلیلی (کیش) و پدرام قرضی (آذربایجان غربی) مشترک سوم شدند.

رده سنی زیر 11 سال: نفر اول: پویا شفیعی (آذربایجان شرقی)، نفر دوم : امیرحسین صادق خانی(کرمان) و آبتین امینی(مرکزی) و آرمین اصغرزاده (آذربایجان غربی) مشترک سوم

رده سنی زیر 13 سال: نفر اول: دانیال قارونی ( تهران)، امیرپارسا رستگار (کیش)، علیرضا گلستانی (کیش) و سامر محمدپور (آذربایجان غربی) مشترک سوم

نفر برتر جدول پلیت رده سنی زیر 11 سال: ابوالفضل سجادیان(خراسان) و نفر برتر جدول پلیت رده سنی زیر 13 سال: سپهر سحر (خوزستان)
 
رئیس هیات اسکواش استان مرکزی در حاشیه این مسابقات به مهر گفت: این مسابقات طرح الماس ملی برای اولین بار به میزبانی استان مرکزی و با هدف شناسایی نخبگان زیر 11 سال و توسعه قهرمان‌سازی در آینده ورزش اسکواش برگزارشد.

مازیار خاکباز گفت: در این طرح پس از شناسایی استعدادهای برتر، روند آموزشی تا مراحل قهرمانی بر عهده فدراسیون اسکواش است.

کد مطلب 2355880

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