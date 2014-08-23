به گزارش خبرنگارمهر، محمد رضا بهرامند در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تاکید بر حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن، گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن به شدت می تواند در ورود تکنولوژی و ماشین آلات موثر باشد.

وی افزود: تا زمانی که امنیت مد نظر سرمایه گذاران خارجی فراهم نشود نمی توان به حضور خارجی ها در ایران امیدوار بود و این در شرایطی است که امنیت تزریقی نیست و زمانی سرمایه گذاران در ایران حضور خواهند یافت که قوانین و مقررات به آنها اجازه سرمایه گذاری ایمن را بدهد.

نایب رئیس خانه معدن تصریح کرد: بنابراین باید بیش از هر چیز به امنیت سرمایه گذاری توجه ویژه ای کنیم.

بهرامند اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته از 25 مهرماه آغاز به کار خواهد کرد و در آن 50 شرکت خارجی از آلمان، ایتالیا، چین، ترکیه و سایر کشورهای اروپایی حضور دارند.

همچنین در ادامه محمد جعفر صادق پناه عضو هیات مدیره خانه معدن اجرای استراتژی بخش معدن را لازمه رونق این بخش دانست و گفت: از وزارت صنعت انتظار داریم آیتم های اصلی را در اجرای استراتژی بخش معدن مدنظر قرار دهد تا با تغییر مدیران و مسئولان دچار تغییر نشود.

وی تصریح کرد: توسعه بخش معدن نیازمند ارتقای زیرساخت های آن از جمله گاز و برق است که باید تهیه نقشه های مبنا و پایه ای بر اساس همین زیرساخت ها تهیه شود.

همچنین در ادامه بهرام شکوری با اشاره به اصلاح بسته خروج از رکود، گفت: بسته خروج از رکود در بخش معدن از سوی دولت اصلاح شد و حضور سرمایه گذاران خارجی در آن مورد توجه واقع شده است.

وی افزود: البته از جمله ایراداتی که به بسته خروج از رکود وارد بود در نظر گرفتن مالیات بر درآمد کالاهایی است که به اعتقاد دولت خام فروشی می شوند؛ در حالیکه ممکن است این بخش راه را به جایی برد که تولید به شدت کاهش یابد.

شکوری اظهار داشت: متاسفانه درک و فهم درستی از توسعه در کشور وجود ندارد و پیش از آنکه همه موانع را از سر راه برداریم در مورد خروج از رکود تصمیم گیری می کنیم.