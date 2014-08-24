70 درصد اراضی مستعد همدان به سیستم های نوین آبیاری مجهر شدند

ابراهیم فرامرزی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در هشت دشت استان همدان وضعیت آب بحرانی و فوق بحرانی است.

وی افزود: از 30 سال پیش تا کنون جمعیت ایران حدود دو برابر شده اما با توجه به اینکه کشور در کمربند خشکی دنیا است میانگین میزان بارندگی سالانه کشور 250 میلی متر بوده که همچنان تغییری نیافته که این میزان در استان 337 میلی متر در سال است.

کارشناس مسئول آبیاری تحت فشار سازمان جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد: با توجه به افزایش جمعیت و برداشت از سفره های زیر زمینی اهمیت امنیت غذایی بالاست چراکه بیش از 94 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است.

فرامرزی موحد گفت: یکی از سیاست های مهم در راستای استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی، استفاده از کشت های کم آب بر استراتژیک از جمله کشت غلات است.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع صرفه جویی در آب دولت مشوق های لازم برای اجرای سیستم های نوین آبیاری در مزارع را در نظر گرفته و استان همدان یکی از استان های پیشرو در زمینه اجرای سیستم های تحت فشار کشور و جزو سه استان برتر کشور است.

کارشناس مسئول آبیاری تحت فشار سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه مجموع اراضی استان همدان اعم از باغ ها و زمین های کشاورزی 310 هزار هکتار است، گفت: طبق مطالعات انجام شده مجموع 160هزار هکتار از اراضی آبی استان مستعد اجرای سیستم های نوین آبیاری هستند که تاکنون حدود 70 درصد از این اراضی یعنی بیش از 111 هزار هکتار از ارضی استان مجهز به سیستم های نوین آبیاری تحت فشار شده و مقرر است مابقی اراضی نیز در برنامه پنج ساله مجهز شوند.

فرامرزی موحد با بیان اینکه با این روش آبیاری تحت فشار در اراضی یاد شده بیش از 500 میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است، افزود: در سال جاری سهمیه استان 12 هزار هکتار بوده که تا کنون 100 میلیارد ریال از محل اعتبارات مربوط به سال 92 به استان تخصیص یافته و طبق مساعدت های دولت تدبیر و امید مقرر است اعتبار قابل توجهی نیز از اعتبارات سال 93 به آن اختصاص یابد.

وی ادامه داد: طبق برنامه سالانه باید در هشت هزار هکتار از مزارع استان همدان آبیاری تحت فشار صورت گیرد که همدان با 12 هزار هکتار در سال از این پیش بینی جلوتر است.

کارشناس مسئول آبیاری تحت فشار سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اراضی کشاورزی که امکان آبیاری تحت فشار وجود ندارد، گفت: در این اراضی در صورت تقاضای کشاورزان سیستم به روش ابیاری کم فشار طراحی می شود و به ازای هر هکتار25 میلیون ریال پول بلاعوض در این زمینه تعلق خواهد گرفت.

فرامرزی موحد با بیان اینکه روال طراحی سیستم آبیاری براساس آخرین میزان آبدهی اعلام شده توسط شرکت سهامی آب استان انجام می گیرد، عنوان کرد: در طرح های سیستم آبیاری تحت فشار برای مدیریت مصرف بهینه از کنتور حجمی استفاده می گردد که در استان با داشتن 13 هزار حلقه چاه تاکنون حدود 1000 کنترل حجمی در برخی حلقه چاه ها تعبیه شده است.