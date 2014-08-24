مدیران دستگاه های اجرایی دامغان با آرمان های امام(ره) و شهدا تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دامغان صبح یکشنبه در این آئین ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: این شهیدان یار و یاور واقعی امام و انقلاب بودند و امروزه اسوه و الگوی مدیران و کارمندان هستند و باید راه و روش آنان را ادامه داد.

علی اصغر مجد افزود: هفته گرامیداشت دولت فرصت مغتنمی است که بتوانیم زحمات نظام را در طی یک سال گذشته به مردم گزارش و آنان را در جریان خدمات ارائه شده قرار دهیم.

وی خاطر نشان کرد: در ایام هفته دولت 71 پروژه در سطح شهرستان دامغان با اعتباری معادل 155 میلیارد و 790میلیون ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

دستاوردهای نظام برای مردم بازگو شود

امام جمعه موقت دامغان نیز در این آئین با بیان اینکه دستاوردهای نظام را باید برای مردم بازگو کرد گفت: باید کاری کنیم در کنار ارائه خدمات دولت، مردم را به نظام و انقلاب دل گرم کنیم.

حجت الاسلام محمد حسن رستمیان افزود: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران یک امانت بوده و همه باید بدانیم که این کرسی خدمتگزاری به مردم از برکت خون پاک شهدا بوده است و باید در بهتر انجام دادن وظایف خود تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان با بیان اینکه شهیدان رجای و باهنر درس ساده زیستی به ما آموختند اظهار داشت: ساده زیستی شهدای دولت همواره باید سرلوحه کار ما قرار گیرد.

امام جمعه موقت دامغان از لباس خدمتگزاری به عنوان لباس عبادت یاد کرد و افزود: بر اساس آیات و روایات و تاکیدات امام خمینی (ره) باز کردن گره مشکل مردم به منزله عبادت است که در نزد خدای متعال اجر و پاداشی عظیم دارد.

رستمیان در خاتمه گفت: باید از ظرفیت و پتانسل های موجود در راه توسعه و رشد شهرستان بهره گیریم و همه باید در رسیدن به این هدف همکاری و کمک کنند.

در این آئین که از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد گرامیداشت هفته دولت برگزار شد فرماندار، امام جمعه موقت، فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی، جمعی از خانواده معظم شهدا حضور داشتند شرکت کنندگان با ذکر فاتحه و گلباران قبور مطهر شهدا یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

هفته گرامیداشت دولت از امروز دوم شهریور آغاز و تا هشتم شهریور با شعار آرامش و امید ادامه دارد.